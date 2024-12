A fortaleza da Austrália perdeu a aura, mas a história pesa sobre os turistas | Seleção australiana de críquete

Geoff Lemon in Brisbane



EUEstá sendo estranho. Na cidade, antes do Teste Austrália-Índia, Brisbane se sente como sempre: caras andando pela Queen Street carregando caixas de mangas, a umidade de Queensland realizando seu ritual de sufocação luxuriante enquanto o ar da cidade se desloca relutantemente ao longo do caminho serpenteante do rio . O Teste Gabba, porém, não parece exatamente o mesmo.

Durante três décadas ou mais, foi aqui que as equipes australianas foram imbatíveis. Apontado com uma forte batida de simbolismo, o vencedor visitante anterior foi o grande time das Índias Ocidentais de 1988. Foi preciso o melhor de todos os tempos para alcançar esse feito, foi a mensagem. Mas esse não é mais o caso.

Foi a Índia, há quatro anos, quem quebrou o feitiço, numa perseguição monstruosa construída no limiar da dor de Cheteshwar Pujara e no limiar da audácia de Rishabh Pant. Dois anos depois, a África do Sul perdeu em dois dias, mas poderia facilmente ter vencido em dois, em um campo de loteria que derrubou a Austrália a quatro postigos atrás de 34. Então, em janeiro deste ano, as Índias Ocidentais modernas, muito mais fracas, tiveram seu momento de retrocesso. , o jovem desconhecido Shamar Joseph com nove dedos do pé destruindo o time da casa para negar uma perseguição que eles deveriam ter feito.

Nada disso significa que a Austrália não vencerá nos próximos cinco dias, ou que serão necessários cinco dias. Quer dizer que a possibilidade de as coisas correrem de forma diferente é tangível, e não apenas um sonho esperançoso. A Índia saberá que pode vencer, se conseguir acertar as rebatidas. O “se” é enorme, mas também o é o prêmio potencial, uma vantagem na série antes dos jogos de Melbourne e Sydney que deve ser muito melhor para eles do que os três compromissos anteriores.

Outra coisa que mudou é o lugar do Gabba na ordem do processo. Na Austrália – um país com a mais longa civilização humana e a mais curta memória – fazer algo duas vezes torna-o uma tradição. Assim, Brisbane sendo o primeiro Teste da temporada passou a ser visto como imóvel, eterno, apesar de todas as temporadas em que não o foi. Equipes que visitavam aqui para serem derrotadas antes mesmo de distinguirem a Vulture Street de Stanley era o caminho esperado do mundo.

Josh Hazlewood provou sua aptidão para retornar ao Austrália XI para o terceiro teste contra a Índia. Fotografia: Bradley Kanaris/Getty Images

Brisbane raramente é o primeiro, e não o será pelo menos nas próximas cinco temporadas. Grilo Plano de agendamento da Austrália. A mudança, por mais que possa perturbar a bússola sazonal interna de algumas pessoas, significa que agora temos Testes Gabba com contexto genuíno. Ser o primeiro significava que a única questão interessante era se uma equipe em turnê conseguiria chuva suficiente ou um campo plano o suficiente para escapar com um empate. Agora começamos Brisbane com duas equipes empatadas em 1-1, e muito mais motivos para sintonizar.

A terceira mudança é que este Teste volta antes do Natal. As décadas vencedoras tendiam a ter provas em novembro ou dezembro. As duas derrotas da Austrália aqui nos últimos quatro anos ocorreram em janeiro, depois que o calor do verão teve mais um ou dois meses para abalar o convés. Se isso faz diferença é algo que apenas um curador pode dizer, mas pode fazer. Aqueles testes de janeiro foram diferentes antes mesmo de o resultado os tornar assim.

Josh Hazlewood está apto para jogar, com um excelente recorde de Gabba começando na estreia com 5 de 68 contra a Índia há uma década. Pat Cummins também tem um histórico marcadamente melhor aqui do que os números de sua carreira. Um retorno à programação anterior pode significar um retorno à média histórica, com os arremessadores rápidos da Austrália anotando uma ordem de rebatidas inadequada para ritmo, salto e movimento.

É isso que se espera, num campo tão verde como um cliché irlandês. Mas as faixas de Brisbane podem ser enganosas pela aparência, como vários visitantes aprenderam às suas custas. Muitas vezes a cor é cosmética e, de acordo com o propósito dos cosméticos, pode esconder uma realidade mais clara. Muitos testes de Gabba foram definidos pela lenta rotina de rebatidas por dias, em vez da explosão rápida do boliche rápido.

Se for favorável às artes mais rápidas, a Austrália terá seus próprios dois problemas: uma ordem de rebatidas atualmente instável e enfrentar Jasprit Bumrah. Como a Índia aprendeu recentemente às suas custas em pistas giratórias contra a Nova Zelândia, as condições domésticas com muito veneno no boliche podem envenenar suas próprias rebatidas tanto quanto as do adversário. Muita coisa depende de como aquela faixa de grama se comporta, e como a história ensina àqueles que a lerão, nenhum estudo dos registros pode nos ajudar a prever isso.