A reputação da UE cresce entre as elites do sudeste asiático – DW – 11/04/2025

Como prefeito de oposição preso de Istambul apareceu no tribunal na sexta -feira Em um dos vários casos contra ele, os apoiadores se reuniram para protestar contra o que eles acreditam ser uma campanha politicamente motivada para impedi -lo de concorrer à presidência.

Ekrem Imamoglu, que está preso na prisão de Silivri desde 23 de março, é o candidato presidencial do principal partido da Oposição da Turquia. Ele foi visto como o candidato com a melhor chance de derrotar Presidente Recep Tayyip Erdoganque está no poder há quase um quarto de século.

A prisão de Imamoglu tem sido amplamente vista como motivada politicamente, mas o governo de Erdogan insistiu que o judiciário é independente e livre de influência política. Se sentenciado, o imamoglu poderia ser banido do cargo público.

Mas, apesar das semanas de protestos antigovernamentais e de um julgamento que muitos vêem como mais um passo na queda da Turquia para o autoritarismo, a resposta da União Europeia foi vista como superficial.

A Turquia viu protestos enormes desde a prisão de Imamoglu em meados de março, inclusive na prisão de Silivri na sexta-feira Imagem: Francisco Seco/AP Photo/Picture Alliance

Selim Kuneralp, ex -embaixador turco na UE, disse à DW que a UE foi “um pouco hesitante” em responder à prisão do prefeito e à repressão subsequente aos manifestantes. “Acho que os líderes da UE não estavam dispostos a parecer hostis demais para o presidente Erdogan”, acrescentou.

Peru é um aspirante da UE e deve manter padrões mais altos no estado de direito, direitos humanos e liberdade de imprensa. Mas o crescente valor estratégico da Turquia como um OTAN Os membros, dizem os especialistas, parece ter influenciado a resposta da Europa à deterioração desses valores.

Como a UE respondeu à prisão de Imamoglu?

O Conselho da Europao principal órgão de direitos humanos do continente, tem chamado para a “liberação imediata” do prefeito. E alguns políticos seniores na Alemanha – que têm uma grande população turca – também expressaram seu apoio aos manifestantes.

Felix Banaszak, co-presidente do Partido Verde da Alemanha, visitou a Turquia para “apoiar as forças democráticas”. Serpil Midyatli, vice-líder do Partido Social Democrata Center-esquerda (SPD), expressou suas preocupações com a independência do judiciário e se o prefeito receberá um julgamento justo.

“Já existe mais de uma indicação de que o judiciário não é mais independente”, disse ela à DW na sexta -feira, acrescentando que os procedimentos podem ser “arrastados o maior tempo possível”.

UE critica a Turquia por repressão, mas não toma medidas

Marta Kos, o comissário da UE para aumentar e, portanto, diretamente responsável pela adesão da Turquia ao bloco, cancelou uma visita à Turquia em oposição à prisão do prefeito. Ela deveria participar do Fórum de Diplomacia Antalya, marcada para 11 a 13 de abril, e se reunir com o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan.

Como instituição, no entanto, a UE não ofereceu muito mais do que as banalidades habituais. “A União Europeia está profundamente preocupada com a detenção e a prisão do prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu e outras figuras públicas, incluindo membros da imprensa e representantes da sociedade civil”, disse Kos no Parlamento Europeu em Estrasburgo em 1º de abril, chamando -o de “traseiro democrático”.

“Afirmamos repetidamente que a Turquia precisa reverter efetivamente a tendência negativa nas áreas de direitos e estado de direito fundamental”, acrescentou.

Kos aludiu às limitações da UE ao lidar com a Turquia, enquanto enfatizava o relacionamento multifacetado com o país. “Na Síria, na guerra de agressão russa contra a Ucrânia, no Líbano ou no sul do Cáucaso, a Turquia é uma parceira estratégica da Europa”, disse ela.

Asli Aydintasbas, membro sênior de políticas do Conselho Europeu de Relações Exteriores, disse que a resposta suave da UE é resultado de várias pressões geopolíticas com as quais a União está enfrentando. A UE passou para “uma abordagem de nariz duro e pragmático”, disse ela, à medida que a cooperação com a Turquia em várias crises regionais, com uma influência direta no bloco.

“É claro que o prefeito de Istambul não aparece nas 10 principais prioridades da UE”, acrescentou em relação à Turquia, acrescentou.

A Turquia pode se juntar a uma nova arquitetura de segurança para a Europa?

A Turquia é indispensável à segurança européia?

Como parte de um acordo de 2015 que viu a Turquia receber € 9 bilhões na última década, Ancara prometeu retardar a migração irregular para a UE. E apenas quatro meses atrás, obteve uma vitória geopolítica enquanto rebeldes apoiados por perus Presidente da Síria Bashar Assad e formou um governo de transição em dezembro.

Talvez ainda mais importante, do ponto de vista da segurança europeia, a Turquia manteve laços estreitos com a Rússia desde o início da guerra na Ucrânia. Existe um senso crescente que Istambul pode precisar desempenhar um papel para manter a paz, uma vez estabelecida.

“A segurança da Europa é impensável sem a Turquia”, disse o presidente Erdogan recentemente, ao defender uma integração mais profunda com os países europeus.

Os analistas acreditam que as tropas turcas podem ser incluídas na proposta de força de segurança para monitorar a paz na Ucrânia, se e quando a guerra terminar e um acordo for acordado entre Moscou e Kiev.

Lawrence Freedman, um eminente historiador e estrategista militar, Disse a DW Em fevereiro, a Rússia pode encontrar a presença de tropas da OTAN na Ucrânia “mais aceitáveis” se os soldados turcos fizessem parte dela. A Turquia sinalizou que estaria disposto.

A OTAN saudou o apoio da Turquia à Ucrânia, com Erdogan (à direita) alegando que a Turquia é necessária para a segurança européia Imagem: Mustafa Famin / PPO / Folheto via Reuters

O chefe da OTAN, Mark Rutte, saudou o valor da Turquia, não apenas por garantir o acordo de grãos do mar negro no início do conflito em 2022, mas também por fornecer Ucrânia com munição muito necessária, artilharia e drones.

Em uma entrevista coletiva no início de abril, Rutte evitou uma pergunta sobre a prisão de Imamoglu, quando perguntado se a OTAN reconsideraria a oferta da Turquia de sediar os aliados para uma reunião informal programada para ser realizada em maio.

O primeiro-ministro polonês Donald Tusk disse que deseja que a Turquia desempenhe um papel de liderança no fim da guerra na Ucrânia e discutiu uma “proposta clara para a Turquia assumir a maior co-responsabilidade possível” para resolver o conflito.

Aydintasbas disse que Erdogan está tentando fazer um acordo com seus aliados da Otan.

“A Turquia é agora a força mais forte do Mar Negro e está dizendo a seus colegas ocidentais, seus aliados, que em troca de um empurrão contra a Rússia, quer apoio aos esforços de modernização militar da Turquia”, disse ela. “A mensagem é: não vamos lutar contra a Rússia, mas nossa presença robusta significa negar o controle da Rússia do Mar Negro”.

‘UE não tem alavancagem’ sobre a Turquia

Desde o início da guerra em fevereiro de 2022, a Turquia se recusou a impor sanções anti-Rússia e continuou a comprar energia russa-que, por sua vez, alimentou o mecanismo de guerra do Kremlin.

Alguns temem que a dependência econômica da Turquia da Rússia possa mantê -la mais próxima de Moscou do que a Europa. Além de importar o gás russo através do pipeline da TurkStream, a Turquia envia a maior parte das exportações agrícolas para a Rússia e hospeda milhões de turistas russos todos os anos.

Enquanto Rússia fez incursões na Turquia, a UE perdeu toda a alavancagem quando congelou Bidência da Associação da Turquia.

“A UE não tem alavancagem porque não há negociações sobre o processo de adesão da Turquia, nem aprofundando a união aduaneira ou a liberalização do visto”, disse o ex -embaixador turco Kuneralp.

Os especialistas acreditam que, embora laços mais fortes com a Turquia ofereçam vantagens estratégicas atraentes para a UE, divergindo muito longe dos valores europeus pode sair pela culatra.

Protestos anti-Erdogan: O que está por vir para a Turquia?

