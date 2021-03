Acidente envolvendo caminhão carregado de tijolo deixa um morto na BR-364

Um grave acidente envolvendo um caminhão que transportava tijolos e um carro de passeio deixou uma pessoa morta e outro ferida, na noite desta sexta-feira, 26, nas proximidades da ponte do Rio Iquiri, no km 93, da BR-364, em Senador Guiomard, interior do Acre.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão e o veículo colidiram frontalmente e duas pessoas ficaram presas nas ferragens. A rodovia ficou totalmente obstruída, não podendo nenhum veículo transitar, devido o caminhão ter tombado e espalhado os tijolos na pista.

A guarnição de salvamento do 2° Batalhão do Corpo de Bombeiros juntamente com o SAMU, foram acionados para atender a ocorrência. O Corpo de Bombeiros utilizou ferramentas hidráulicas de corte para a realização do procedimento de desencarceramento. A vítima do carro de passeio foi tirando das ferragens, recebeu atendimento de paramédicos do SAMU e foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

A PRF informou a segunda vítima que estava no carro de passeio se evadiu do local. A terceira vítima que estava no caminhão não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A área foi isolada para os trabalhos de perícia e em seguida o corpo foi removido das ferragens pela equipe dos Bombeiros. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para o exame cadavérico.

Os veículos e os tijolos foram removidos e a BR-364 foi liberada.