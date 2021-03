Acre declarou só 26,7% da meta imposta pela Receita Federal

A Receita Federal recebeu até as 11 horas dessa segunda-feira, 15, o total de 21.829 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2021. O número representa 26,7% da meta de 81.900 declarações até o prazo final, 30 de abril.

Na 2ª Região Fiscal que engloba os Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima 324.866 já cumpriram a obrigação com o Fisco Federal.

No país, são 4.868.716 declarações registradas.

O sistema de recepção de declarações da Receita funciona 20 horas por dia. Fica indisponível somente na madrugada, entre 1 hora e 5 horas. No site do órgão, há conjunto de informações completas sobre como preencher corretamente o documento, além das regras sobre o que pode ser utilizado como deduções.

Como exemplos de novidades para a declaração deste anos tem a nova conta na CEF: A Caixa Econômica Federal possui atualmente dois formatos de números de conta corrente válidos. No cadastro das informações bancárias para débito automático do pagamento das quotas do imposto de renda ou para crédito da restituição será possível informar tanto o antigo número de conta da Caixa Econômica Federal como a nova numeração.

Mais informações podem ser obtidas no ícone após selecionar o Banco 104 – Caixa Econômica Federal no Painel Inicial ou na Ficha Resumo.

Além disso, há também a restituição em contas pagamento: Para as declarações com Imposto a Restituir, a partir deste ano, será possível selecionar “Contas Pagamento” (de Fintechs, por exemplo) para Crédito de Restituição do Imposto sobre a Renda.