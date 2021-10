Acusado que matou e jogou corpo da namorada em cisterna de casa será interrogado nesta Quinta-feira

Um ano e seis meses depois da morte da jovem Rosiane Cavalcante Martins, Rodrigo Duarte Gomes, o principal acusado do crime, será interrogado. A audiência de instrução e julgamento do processo será realizada na quarta-feira, 6, a partir das 8:30 da manhã, na 1ª Vara do Tribunal do Júri. Além de Rodrigo, também será interrogado Anderson de Oliveira da Silva, o segundo réu.

O corpo da jovem Rosiane Martins foi encontrado dentro de uma cisterna, no dia 6 de setembro do ano passado, em uma casa na Travessa JK, região do Eldorado. De acordo a polícia, a jovem foi assassinada dois dias antes pelo namorado após uma discussão motivada por ciúmes. Rodrigo Duarte Gomes foi preso duas semanas depois pela polícia, mas no dia 4 de outubro do ano passado conseguiu fugir, juntamente com outro criminoso, da sede da Divisão de Investigações Criminais.

O acusado voltou a ser preso por agentes da DHPP cinco dias depois na região da Sobral, mas ao ser levado para audiência de custódia por dano ao patrimônio público foi liberado, mesmo tendo um mandado de prisão por homicídio em aberto. Em março deste ano Rodrigo Duarte foi localizado pela Polícia Civil, na Zona Rural do município de Porto Walter.

O acusado passou ser réu pelos crimes de homicídio, com agravante de feminicídio, ocultação de cadáver e por furto qualificado.

