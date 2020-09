Adolescentes somem ao saírem de culto evangélico em Rio Branco; família faz apelo por informações

Duas adolescentes identificadas como Joelma Costa da Silva, de 14 anos, e Sarah Souza Freitas, de 13 anos, estão desaparecidas desde o início da noite de domingo (27), em Rio Branco.

Segundo informações repassadas por familiares e divulgadas pelo site ContilNet, as jovens estavam em um culto religioso, no bairro Portal da Amazônia. Após o término da atividade, as duas teriam voltado para suas residências a pé, porém, não chegaram até o fechamento desta reportagem. A mãe de Joelma, identificada por Elyana, está desesperada.

Após várias buscas em casas de amigos das meninas, ela terá que aguardar o prazo de 24 horas para registrar um boletim de ocorrência, registrando o sumiço das jovens.

Qualquer informação sobre o paradeiro de Joelma e Sarah, entrar em contato pelo número (68) 999779883.