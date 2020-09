Homem leva tiro no ombro ao discutir com desconhecido no bairro Dom Giocondo

Leilson de Souza Melo, de 34 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio após ser ferido com um tiro na tarde desta segunda-feira, 28. O crime aconteceu próximo ao 1° Batalhão da Polícia Militar, no bairro Dom Giocondo, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Leilson estava em via pública quando entrou em discussão com uma pessoa não identificada. Com uma arma de fogo o suspeito efetuou um tiro que o atingiu no ombro da vítima.

Mesmo ferido, Lenilson ainda conseguiu correr e pedir ajuda dentro do Batalhão da Polícia Militar. Após a ação o criminoso fugiu do local.

A ambulância do SAMU, foi acionada e os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e conduziram Leilson ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar ainda fez patrulhamento na região em busca de prender o autor do crime, mas ele não foi encontrado. O caso será investigado pela Polícia Civil.