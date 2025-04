Alemanha Planos ‘Turbo’ Construction Boost – DW – 13/04/2025

Bulgária está agora nos estágios finais de ingressar no zona do euroo sindicato da moeda de 20 estados membros da UE. O país‘s Coalizão governante disse que adotar o euro é uma prioridade que, idealmente, se tornará uma realidade no início de 2026.

Enquanto isso, Partidos pró-russos e atores populares pró-Kremlin foram ativamente-e, em alguns casos, agressivamente-em campanha contra a mudança.

No final de fevereiro, Apoiadores e membros do partido pró-russo Vazrazhdane (Em inglês: “Revival”) vandalizaram a Comissão Europeia‘s construir em Bulgária‘s capital, Sófia.

Com a possibilidade de Bulgária Entrando na zona do euro se aproximando cada vez mais, as narrativas de desinformação se tornaram mais prolíficas.

Verificação de fatos DW e DW búlgaro analisou algumas das reivindicações virais.

A Comissão Europeia “roubará” o dinheiro das pessoas?

Alegar: De trabalho Laykova, membro do Parlamento Europeu de Vazrazhdane, disse em um vídeo compartilhado em tiktok que “Haverá um prazo pelo qual você precisa ter gasto seu dinheiro, “ após o que a Comissão Europeia o roubará das pessoas.

Verificação de fatos DW: Falso

O MEP RADA Laykova sugeriu que os fundos de poupança e pensão das pessoas poderiam ser usados ​​para projetos militares Imagem: Facebook

O versão longa da entrevistaAssim, Do canal do YouTube do proeminente comentarista pró-russo Martin Karbovski tem quase 80.000 visualizações e outra versão curta tem 1,8 milhão de visualizações sobre Sua página no Facebook.As reivindicações de Laykova também foram compartilhadas várias vezes além de Karbovski‘s canais oficiais.

Na entrevista, Laykova sugeriu (21: 42-23: 16) que as pessoas‘Os fundos de poupança e pensão podem ser usados ​​para projetos militares.

Ela acrescentou que “isso‘está sendo discutido ativamente“Que a UE, de certa forma, confiscará as pessoas‘poupança, fundos de pensão e salários se eles vestir‘t Gaste -os em um período limitado de tempo.

Mas as economias das pessoas estão protegidas na UE. TEle não tem o poder de simplesmente apreender arbitrariamente a economia privada.

EUt opera sob uma estrutura legal isso proteges direitos de propriedade individuais, Por exemplo, o Carta dos direitos fundamentais da União Europeia (Artigo 17), o Tratado sobre o funcionamento da União Europeia (Artigo 345), e o Artigo 1 do Protocolo No.11 ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos.

Além disso, como o porta -voz da Comissão Europeia Olof Gill disse recentemente à DW: “Os cidadãos da UE desfrutam e continuarão desfrutando de total liberdade de investir com base em suas escolhas pessoais: eles sempre terão controle total de onde desejam manter e alocar seu dinheiro”.

Então, As economias não podem ser retiradas dos cidadãos da UE sem razões legais sólidas.

E há regulamentos em lugar que pode compensar as pessoas em caso de banco falha, por exemplo. UMT menos Contas de poupança de até € 100.000 (US $ 113.000) por pessoa estão protegidas se um banco for falido.

Além disso, aí são disposições específicas sob as quais as autoridades podem acessar informações sobre contas bancárias privadas, como nos casos em que há procedimentos criminais contra o proprietário da conta bancária.

A narrativa que a UE pode “roubar” pessoas‘A poupança privada ganhou força em outros países tambémcomo A equipe de verificação de fatos da DW recentemente explicado.

A declaração falsa de Laykova deriva de Uma combinação de dois eventos recentes em Bruxelas. Em primeiro lugar, a UE anunciou que isto‘s vou Investir € 800 bilhões em rearmago Diante de ameaças russas e mudanças na política externa dos EUA.

Separadamente, o eComissão Uropeia adotou sua estratégia para uma união de poupança e investimento (SIU)em março. Com os sNa UE, a UE quer facilitar os cidadãos por meio de legislatura harmonizada e oportunidades comuns. Mas tdele cOUD envolver voluntário participaçãonão forçado expropriação.

Os dois eventos são Figuras não relacionadas, mas anti-UE na Bulgária, gostariam de fazê-las parecer que são.

Uma narrativa relacionada ao euro digital

Em fevereiro, apoiadores de extrema direita protestaram em defesa do Lev Búlgaro e contra a introdução do euro Imagem: Hristo Vladev/Anadolu/Picture Alliance

Para Laykova, há um elemento adicional com o qual ela pretende tornar sua reivindicação mais crível: o estabelecimento do euro digital.

Ela disse que as supostas discussões em nível europeu que supostamente acabariam com a economia das pessoas sendo confiscadas estão diretamente conectadas ao estabelecimento do euro digital.

A UE descreveu este projeto como uma forma digital de dinheiro que daria às pessoas um Escolha adicional sobre como pagar. O Banco Central Europeu (BCE) garantiu que pode ser trocado pelo valor nominal pelo dinheiro do euro.

Mas na Bulgária, há também uma narrativa que vê o euro digital como uma ameaça à segurança e liberdade das pessoas.

E porque O BCE anunciou que a fase de preparação para o euro digital deve terminar em outubro de 2025, Laykova alegou que, se a Bulgária se juntar à zona do euro, ela “ingressará automaticamente no euro digital” também.

Para ela, isso significaria uma “programação do nosso dinheiro”, como ela disse em um vídeo Tiktok, que tem Mais de 90.000 visualizações e milhares mais em outras plataformas.

“Trata -se de controle – quando, onde e pelo que podemos gastar nosso dinheiro”, continuou Laykova.

O dinheiro programável implica que o digital A moeda só poderia ser usada para comprar determinados produtos em um determinado local e horário – como cupons alimentares com uma data de validade.

Essa ideia contradiz O princípio sobre o qual o euro digital será construído – o fato de que será a qualquer momento que seja trocável por dinheiro.

Os búlgaros perderão a maior parte de suas economias?

Alegar: “Se, Deus nos salvar, nos juntamos à zona do euro, que será uma taxa de câmbio diferente da atual fixa de 1,95583 leva por 1 euros“Afirma que Kostadin Kostadinov, líder do partido pró-russo Vazrazhdane.

Segundo ele, isso levará as pessoas a perder a maior parte de suas economias, pois serão trocadas a uma taxa menos lucrativa quando a Bulgária mudar sua moeda, Lev, para o euro.

O vídeo tem quase 600,000 visualizações no Facebooke muito mais em outras plataformas como YouTube e Tiktok.

Verificação de fatos DW: Falso

Uma narrativa de desinformação na Bulgária diz que as pessoas perderão a maior parte de suas economias quando o país se juntar à zona do euro Imagem: x

A taxa de câmbio de levante búlgaro para euro é corrigido um quadro de moeda estabelecido primeiro em 1997, quando the O valor de Lev foi atingido pela marca alemã e, posteriormente, ao euro, quando a Alemanha adotou a moeda européia comum.

O quadro de moeda foi configurado para combater Uma crise financeira e hiperinflação no país dos Balcãs no final dos anos 90. Sob esse contrato, a taxa de câmbio entre as duas moedas é de 1,95583 LEV por 1 euros.

Em Outubro de 2022, o parlamento búlgaro aprovou uma lei em seu adesão à zona do euro.

Ele afirma que a Bulgária se juntará apenas à moeda comum sob a taxa de câmbio fixa de 1.95583.

Uma outra lei foi aprovada no verão de 2024que descreve os detalhes para a transição entre os dois Currencies.

A nova lei também afirma claramente que a taxa de câmbio continuará sendo a oficial. “A taxa de câmbio oficial do Lev ao Euro é a taxa de câmbio irrevogavelmente fixa do Lev to the Euro”, a lei lê.

Teoricamente, Conforme declarado no Tratado sobre o funcionamento da UEArtigo 140, os membros atuais da zona do euro são os que determinam a taxa de câmbio na qual um novo membro é aceito na moeda comum.

No entanto, desde que o parlamento em Sofia decidiu que iria apenas Entre na zona do euro se a taxa de câmbio permanece o mesmo, a taxa de câmbio não vai ser uma questão de discussão.

Há Já é um precedente para essa situação na zona do euro.

Antes da Bulgária, alguns outros países ingressaram no euro depois que sua moeda nacional foi atingida pela moeda comum sob um conselho de moeda.

Estônia estava em um posição idêntica. EUtS Kroon foi atingido pela marca alemã em 1992 e, quando Berlim adotou o euro, o Kroon foi atingido pelo euro. Os outros países bálticos – Letônia e Lituânia – também mantiveram sua taxa de câmbio fixa quando eles se juntaram ao zona do euro.

Os búlgaros comemoraram em 2007 quando o país ingressou na União Europeia. A meta atual para a Bulgária adotando o euro, a moeda comum, é 2026 Imagem: AP

Por que essas reivindicações são tão populares em Bulgária

Parte do razão pela qual essas reivindicações reuniram vapor é o país‘s Com taxa de alfabetização de mídia comparativamente baixa, diz Ralitsa Kovacheva, pesquisador de desinformação e professor de jornalismo na Universidade de Sofia.

Apenas 31% das pessoas no país dos Balcãs têm pelo menos habilidades digitais básicas, que está abaixo da média da UE de 54%, de acordo com um Pesquisa Digital Década Eurobarometer de 2023.

“Todas essas coisas assustam as pessoas, e é por isso que elas estão sendo exploradas”. Kovacheva explica. “Por outro ladoessa narrativa do euro digital é fortemente promovida pelo Kremlin “, acrescenta ela.

A desinformação contra a zona do euro é uma parte essencial das narrativas gerais anti-UE e anti-ocidentais, alimentadas pelos atores pró-russos na sociedade búlgara.

“Análises” Sobre a moeda digital pelo site da Propaganda Russa “Fundo de Cultura Estratégica” Continue fazendo o seu caminho em mídia on-line búlgara, como o site, Pogled.info, como pesquisa da plataforma de verificação de fatos búlgaros Factcheck.bg mostrou.

Seus textos são frequentemente traduzidos e adaptados da “Fundação de Cultura Estratégica‘S “Materiais. The Foundation, um diário online dirigido pelo Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia, foi descrito como um dos pilares da propaganda russa e desinformação do Departamento de Estado dos EUA.

A campanha de desinformação contra a zona do euro é fortemente influenciada pelas narrativas russas.

A idéia é semear desconfiança na sociedade búlgara e pintar qualquer coisa conectada a Bruxelas como negativa. A moeda comum é um alvo fácil dessas campanhas.

“Qualquer ataque potencial contra as ‘elites européias’, que de acordo com a teoria da conspiração, está sempre tentando controlar e roubar as pessoasAssim, senta-se bem com a propaganda anti-UE,“A especialista Ralitsa Kovacheva conclui.

Editado por: Ines OurSe