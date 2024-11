Alertas de evacuação no Oriente Médio – DW – 11/06/2024

São 2 da manhã e está escuro como breu. Você é acordado por um telefonema. Um estranho ao telefone diz que você e sua família deveriam sair imediatamente porque a área está prestes a ser bombardeada.

Você deixa tudo para trás – sua casa, suas heranças, seus animais de estimação? Você pode simplesmente ir embora de pijama, sem saber se algum dia voltará?

Esses são os tipos de perguntas que milhares de pessoas em Líbano enfrentamos recentemente, afirma Aya Majzoub, vice-diretora regional para o Médio Oriente e Norte de África da Amnistia Internacional.

De acordo com o Escritório do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos cerca de um quarto do território libanês “está agora sob ordens de deslocamento militar israelense”. Isto é, enquanto lutavam contra o grupo Hezbollah, os militares israelitas disseram aos habitantes locais para abandonarem a área porque estariam em perigo se não o fizessem.

Cerca de 67.500 pessoas foram evacuadas de comunidades israelitas perto da fronteira com o Líbano; cerca de 11.000 optaram por permanecer Imagem: Alberto Pizzoli/AFP/Getty Images

“E a maioria das pessoas nem sequer recebe telefonemas”, disse Majzoub à DW. “Muitas vezes, o porta-voz do exército israelense em língua árabe apenas anuncia avisos nas redes sociais”, explica ela.

Vários dias atrás, isso aconteceu no meio da noite. “Houve avisos de evacuação postados no Twitter (agora chamado X) entre 1h e 4h”, contou Majzoub. Dahieh em Beirute. “A maioria das pessoas teria sentido falta deles, se não fossem os jovens dos bairros, que correram para a rua e começaram a atirar para o alto para acordar as pessoas.”

Este é apenas um dos incidentes que fez com que grupos como a Amnistia Internacional e a Human Rights Watch criticar como Israel está dando avisos de evacuação no Líbano . As suas preocupações também incluem mapas imprecisos ou enganosos, avisos poucos minutos antes de um ataque, bem como avisos demasiado amplos.

Mais recentemente, Israel emitiu o seu primeiro alerta a toda a cidade durante o conflito no Líbano. Na manhã de 30 de Outubro, um porta-voz militar israelita escreveu no X, dirigindo-se aos habitantes locais da cidade oriental de Baalbek, que Israel pretendia “agir com força contra os interesses do Hezbollah na sua cidade e aldeias”.

A cidade de Baalbek geralmente tem entre 80 mil e 100 mil habitantes e os moradores locais lutaram para sair. Os ataques aéreos israelenses começaram apenas quatro horas depois. Mais uma vez, os avisos de evacuação foram criticados porque quatro horas não são suficientes para evacuar uma cidade inteira. Essa semana, o Washington Post publicou um relatório mostrando que a maioria dos ataques daquele dia ocorreram fora da zona de evacuação mapeada.

Alguns dias antes disso, o Grupo Hezbollah também emitiu uma série de avisos de evacuação em um vídeo em um serviço de mensagens. Nele, o Hezbollah disse aos moradores de mais de 20 cidades no norte de Israel para evacuarem porque eram alvos, graças à presença de tropas israelenses. Embora o Hezbollah tenha foguetes, ao contrário de Israel, não tem uma força aérea, por isso muitos observadores descreveram esses avisos como principalmente “guerra psicológica”.

Ainda assim, a Amnistia Internacional tem as mesmas preocupações sobre os avisos de evacuação do Hezbollah e sobre os de Israel. “Quando estes avisos atingem cidades e aldeias inteiras e não especificam alvos militares específicos, são também demasiado amplos”, observa Majzoub.

Baalbek também fornecia abrigo a mais 44 mil pessoas deslocadas de outras partes do Líbano, segundo a ONU. Imagem: Nidal Solh/AFP/Getty Images

Qual é a situação jurídica?

A obrigação de um militar alertar os civis antes de um ataque remonta a 1863 e à guerra civil americana, quando o “Instruções Lieber” foram escritos. Estas foram a primeira tentativa de definir regras para a conduta no campo de batalha e muitos dos princípios nelas contidos acabariam por formar a base do que hoje é conhecido como “direito humanitário internacional”.

Mais recentemente, a “obrigação de avisar” tem sido vista como “direito consuetudinário” – isto é, é geralmente aceito pela maioria dos exércitos. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha, ou CICV, observa que muitos códigos de conduta militares modernos, incluindo Israel contêm esta obrigação.

Mas a decisão de alertar os civis depende da situação e se isso seria “viável”. Por exemplo, um aviso pode eliminar o elemento surpresa. As decisões sobre a viabilidade são tomadas pelo atacante e nos seus cálculos, a lei diz que também devem incluir factores como a proporcionalidade – isto é, quantos civis podem ser mortos ou feridos na consecução de um objectivo.

As ‘Instruções Lieber’ foram escritas por Francis Lieber, um especialista jurídico nascido na Alemanha e então radicado em Nova York. Imagem: Arte Patrimonial/IMAGO

“Para um invasor, os avisos fazem sentido do ponto de vista jurídico”, escreveu Michael Schmitt, professor de direito internacional público na Universidade de Reading, no Reino Unido, em um texto para a academia militar dos EUA em West Point em outubro passado . “Afinal, quanto menos civis na área alvo, menor será a probabilidade de a regra da proporcionalidade proibir o ataque.”

Viável e eficaz

Se um militar decidir que um aviso é “viável”, então as regras dizem que também deve ser “eficaz”.

“No Líbano, não estamos realmente falando de ordens de evacuação, estamos falando de avisos”, disse à DW Emanuela-Chiara Gillard, pesquisadora sênior do Instituto de Ética, Direito e Conflitos Armados de Oxford. É importante diferenciar os dois, “porque não estamos numa situação de ocupação (no Líbano), as partes não estão em condições de dar ordens”, salienta. “Portanto, a questão é: (os avisos) são eficazes nessas circunstâncias? Eles permitem que os civis se afastem do perigo?”

Mas o que realmente é um aviso “eficaz” pode depender do contexto e de quem o emite. Por exemplo, os militares dos EUA dizem que os avisos não precisam de ser específicos se puderem prejudicar uma missão.

“Obviamente é subjetivo”, admite Majzoub, da Amnistia Internacional. “Mas penso que todos podemos concordar que avisar as pessoas nas redes sociais a meio da noite não é eficaz”, argumentou ela, referindo-se ao recente incidente em Beirute.

Civis protegidos – mesmo que permaneçam

Após um aviso de evacuação, outras regras continuam a ser aplicadas, disse Gillard. Por exemplo, se os civis permanecerem na área para a qual o alerta foi emitido, não poderão ser automaticamente considerados combatentes. Os militares envolvidos também devem considerar a proporcionalidade.

O CICV afirma que ameaçar os cidadãos que permanecem após uma ordem de evacuação, ou considerá-los combatentes, é algo condenado pela maioria dos militares Imagem: Ibrahim Chalhoub/AFP/Getty Images

Depois que os civis se afastarem do perigo, eles também deverão poder retornar quando for seguro. Se não forem permitidos, isso pode ser visto como deslocamento forçado, considerado um crime de guerra.

“Fico muito desconfortável com as pessoas que dizem emitir um aviso de que vão realizar uma operação numa determinada área, o que encoraja os civis a partirem, é o mesmo que deslocá-los à força”, sublinhou Gillard. “Esse argumento não se sustenta realmente. Um aviso é uma medida de proteção.”

Os avisos de evacuação podem levar a deslocações forçadas se forem dados com a intenção de não permitir o regresso das pessoas, argumenta Majzoub. Em termos do que está a acontecer no Líbano neste momento, é difícil dizer porque o conflito ainda está na sua fase inicial, explica ela.

“Mas vemos que, a cada poucos dias, mais e mais cidades e aldeias são adicionadas a esta lista (de avisos de evacuação)”, ressaltou. “Isso então levanta a questão: eles (o exército israelense) estão realmente emitindo esses avisos para proteger as pessoas ou para desencadear deslocamentos e realocações em massa?”

