Donald Trump, um fantasma carregado pelo seu instinto político e pelo seu desejo de vingança

Provavelmente nunca saberemos. Mas não é Donald Trump o primeiro a ser surpreendido pela sua vitória indiscutível, para a sua terceira candidatura às eleições presidenciais? Pária-chefe após o ataque de 6 de janeiro de 2021 lançado por seus apoiadores contra o Capitólio, o magnata conseguiu um retorno improvável, repleto de armadilhas, cercado por um longo tempo por um punhado de conselheiros leais e seu clã.

No início de 2021, Donald Trump era um homem do passado. Ele continuou a espalhar mentiras sobre fraude eleitoral, recusando-se a reconhecer a sua derrota. Ele protestou contra a retirada caótica do Afeganistão, para a qual, no entanto, lançou as bases através de um acordo com os talibãs. Ele não viu mérito nos enormes planos legislativos aprovados pela administração Biden através do Congresso. Trump considerou isso uma vitória pessoal Decisão da Suprema Corte de acabar com o direito federal ao aborto em junho de 2022. Contudo, o seu lado pagou o preço nas eleições intercalares cinco meses mais tarde. A anunciada onda vermelha foi uma queda, apesar da conquista da Câmara dos Deputados. Vários candidatos extremistas, apelidados por Donald Trump, caíram no pó. Sem esperar, o ex-presidente anunciou imediatamente a sua nova candidatura às eleições presidenciais.

Estava inteiramente configurado para um novo confronto, uma vingança contra Joe Biden. Uma tentativa de assassinato, da qual escapou em 13 de julho, na Pensilvânia, parecia garantir-lhe uma forma de invencibilidade. Mas a entrada em cena de Kamala Harris, poucos dias depois, causou uma forte pausa para respirar em Donald Trump, que teve dificuldade em encontrar as fórmulas certas e os ângulos de ataque face a este novo adversário. A campanha de Trump foi mais uma vez um espetáculo de um homem só, muitas vezes errático, sem uma estratégia clara, mesmo que o seu companheiro de chapa, o senador JD Vance (Ohio), o apoiasse ardentemente, cruzando os estados cruciais.

Nos bastidores, a equipa de campanha, liderada pelos veteranos Susie Wiles e Chris LaCivita, controlou tudo o que pôde, depois de assumir o controlo total do Comité Nacional Republicano no início deste ano. Esta equipa convenceu o magnata a promover procedimentos de votação antecipada, nos quais os republicanos tinham uma desvantagem decisiva. Ela também procurou distanciar-se do documento programático coletivo, Projeto 2025organizado pelo think tank Heritage Foundation. O que mais irritou Donald Trump não foi o conteúdo – inflamatório e reacionário – mas a sugestão de que ele colocaria em música as ideias de outras pessoas.

