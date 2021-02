Algumas dicas de operações binárias que você deve saber

O campo financeiro oferece variantes de transações com diferentes benefícios, dependendo das metas estabelecidas pelas pessoas. Os benefícios de curto, médio e longo prazo são viáveis de alcançar através de operações digitalmente executáveis. Para isso, enquanto no campo dos investimentos a obtenção segura dos objetivos nunca é total, o conhecimento das ferramentas com as quais pode ser operado é fundamental. Nisso desenvolvemos o que são opções binárias, o que é e quais os benefícios desse tipo de operação.

Opções binárias oferecem dois resultados possíveis. Quem realizar essa operação deve saber que a rentabilidade será: ou um valor fixo de alguns ativos, ou nada. A forma como o dinheiro será obtido é a seguinte: obtêm-se se no momento do vencimento da opção o valor estiver negociando acima do que foi pago “in the money”; no caso de “out de money”, é quando nada é percebido. É este duplo resultado possível que lhe dá sua natureza binária.

Algumas características básicas deste tipo de operação são:

O rendimento potencial é conhecido a partir do momento em que a opção binária é comprada.

Essas opções binárias podem ser facilmente compradas em qualquer produto financeiro.

O prazo de validade pode variar de 60 segundos a 30 minutos, ou seja, uma hora antes ou no fechamento do pregão. Eles têm data e hora de validade.

As partes envolvidas recebem qualquer resultado possível (ganhar um valor fixo, ou nada).

A dinâmica do comércio é automática, isso significa que tanto o lucro quanto o prejuízo, quando a opção expira, é automaticamente debitado ou creditado na conta do comerciante.

Sabendo quais são as opções binárias e suas principais características, seus tempos e possíveis resultados, os comerciantes poderão definir seus objetivos e desenvolver estratégias de acordo com seus recursos e conhecimentos, o que representa um elemento tão importante quanto o capital econômico, pois, como entendido, a previsão absoluta nunca é total, mas os usuários podem desenvolver estratégias e formas de negociação que os aproximem da rentabilidade desejada. Portanto, aqueles que comprarem uma opção binária no final do pregão receberão um pagamento, ou perderão todo o investimento na operação. Ou seja, não há opções ou resultados intermediários.

Quanto à segurança das opções binárias, elas são muito seguras, uma vez que não são alavancadas, isso implica que, como um veículo comercial, você não pode perder mais dinheiro do que tem em sua conta. O importante é saber com antecedência quais são as possibilidades que oferece a operação a ser realizada, que os operadores esquematizem seus objetivos, treinem o máximo possível nas ferramentas e termos que envolvem opções binárias. O contexto atual da pandemia do coronavírus gerou um boom nas operações financeiras digitais e começar com esse tipo de investimento é um bom início.