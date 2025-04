Alunos raspam a cabeça em solidariedade à professora com câncer e ela agradece; vídeo lindo

Pode se preparar. Um cometa recém descoberto, batizado de C/2025 F2 (SWAN), vai fazer um verdadeiro show no céu em maio. O brilho dele é surpreendentemente maior, segundo os cientistas.

O ponto alto do fenômeno deve ocorrer no dia 1º de maio, quando o cometa vai atingir o brilho máximo ao se aproximar do Sol. Se as previsões se confirmarem, ele poderá ser visto a olho nu em locais com pouca poluição luminosa, especialmente no Hemisfério Norte. Aqui no Brasil a previsão é que possa ser visto duas semanas depois, no dia 17.

Apesar de ser muito novo e ser cercado por incertezas, o SWAN, segundo especialistas, se tornará 30 vezes mais luminoso em poucos dias.

Descoberta por acaso

O SWAN foi identificado em 23 de março por dois astrônomos amadores, Vladimir Bezugly e Michael Mattiazzo.

Ao contrário de outros cometas, o SWAN já estava brilhante desde o início, o que indica um tamanho acima da média ou uma erupção repentina de gases e poeiras.

As erupções são comuns quando os cometas se aproximam do Sol pela primeira vez e podem, nesse momento, provocar aumentos temporários de brilho.

Leia mais notícia boa

Visível no Brasil

Atualmente, o cometa pode ser visto no Hemisfério Norte, nas últimas horas da madrugada, próximo ao horizonte a nordeste.

Por volta do 17 de maio, ele vai cruzar o equador celeste e começa a ficar visível no Hemisfério Sul, inclusive no Brasil.

Todavia, por aqui, o astro vai estar muito baixo no céu e mais distante da Terra, o que reduz o brilho.

Quem quiser tentar observá-lo deve procurar um local escuro, com céu limpo e pouca interferência luminosa.

Brilho esverdeado

Outro detalhe curioso do SWAN é que ele pode apresentar uma tonalidade verde. Isso ocorre por conta da presença de carbono diatômico na composição dele.

Esse fenômeno é muito parecido com o Nishimura, também famoso pelo brilho verde intenso em 2023.

Por aqui, só resta torcer por mais essa beleza incrível da natureza.

O cometa SWAN é conhecido por ter um brilho esverdeado. – Foto: Luiz R.Silveira







Leia Mais: Só Notícias Boas