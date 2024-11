Amazon supera expectativas de Wall Street com forte crescimento dos negócios em nuvem | Amazônia

Edward Helmore



Amazônia tornou-se o mais recente dos “sete magníficos” gigantes da tecnologia a divulgar lucros trimestrais na quinta-feira, com todos os olhos mais uma vez voltados para computação em nuvem e qualquer sinal de retorno de vasto IA investimentos. As ações da gigante do comércio eletrônico subiram nas negociações após o expediente.

A empresa reportou receita de US$ 158,9 bilhões, contra expectativas de analistas de US$ 157,2 bilhões, e lucro por ação de US$ 1,43, em comparação com US$ 1,16 esperados pelos analistas da Bloomberg.

A Amazon reportou US$ 27,5 bilhões nos três meses anteriores, um aumento de 19%, em linha com as expectativas dos analistas do negócio de computação em nuvem.

O ritmo de crescimento é mais rápido do que o divulgado pela empresa no ano passado, um sinal positivo para Wall Street. Seu negócio de publicidade também gerou tantas receitas quanto os analistas esperavam. Em agosto, a empresa informou que sua divisão Amazon Web Services obteve receitas de US$ 26 bilhões, em comparação com US$ 22 bilhões no mesmo período de 2023.

Um dia antes, a Microsoft relatou um crescimento significativo na sua divisão de computação em nuvem, mas isso não satisfez os investidores. As ações da empresa caíram mais de 5% na quinta-feira. O Google relatou um crescimento de 33% em seu negócio de nuvem, o que levou a um aumento modesto no preço de suas ações.

“Os investidores precisam ver a monetização da IA ​​se espalhando para o resto do cenário tecnológico”, disse Dan Ives, analista da Wedbush, esta semana. “As próximas semanas serão a chave para a confirmação de que a ‘fase de casos de uso’ da IA ​​já começou no mundo empresarial.”

Os executivos da Amazon disseram anteriormente que seu negócio de IA está a caminho de gerar mais de US$ 105 bilhões neste ano.

Os investidores também estão atentos ao negócio tradicional da Amazon – o retalho online – em busca de sinais de que os consumidores continuam a responder a um ambiente económico optimista nos EUA.

“A Amazon está experimentando um forte crescimento ao longo de 2024, com impulso tanto para seu principal negócio de varejo quanto para seus esforços para diversificar seu portfólio”, disse Greg Zakowicz, especialista sênior em comércio eletrônico da Omnisend.

“A crise do custo de vida diminuiu para alguns consumidores este ano, libertando rendimento disponível e permitindo à Amazon obter mais impacto em eventos de compras como o Prime Day ou a Black Friday do que no ano passado”, disse Zakowicz.

Os investidores também estão olhando para o esforço da Amazon para rivalizar com a empresa espacial de Elon Musk. Internet serviço, conhecido como Projeto Kuiper, que planeja colocar 3.236 satélites em órbita baixa da Terra e, em seguida, fornecer acesso global de banda larga.

Os observadores da indústria esperavam ver ganhos no negócio de publicidade da Amazon. Analistas alertaram que a desaceleração nas vendas de anúncios, juntamente com o lançamento mais lento do que o esperado no serviço Prime Video da Amazon, pode representar riscos.