América-MG x Brusque Palpites – Onde Assistir ao Jogo, Horário e Escalações 24/11

SANTA CLARA – Brock Purdy Na sexta-feira, ele tirou o moletom cinza dos 49ers e, ao caminhar até os chuveiros do vestiário, seu ombro direito dolorido ficou exposto.

Não houve nenhum inchaço ou nódulo perceptível, além de pequenos sinais do tratamento que ele recebeu desde a lesão, antes sutil, do último domingo. Seu corpo musculoso de 24 anos parecia mais resistente do que nunca.

As aparências podem enganar. Isso inclui palavras nas descrições de lesões de todos os times da NFL, nos prognósticos de todos os médicos do Instagram ou nos sentimentos de déjà vu dos repórteres.

“Não quero dizer que haja preocupações de longo prazo”, disse o técnico Kyle Shanahan na sexta-feira, referindo-se ao exame de ressonância magnética de Purdy e indicando que o quarterback perderá o jogo de domingo em Green Bay.

Brandon Allen vai começar o lugar. Mas por quanto tempo?

É aconselhável ter cautela para proteger um quarterback de boa-fé da franquia que alcançou o recorde do 49ers de 4.280 jardas na última temporada em um cotovelo reparado cirurgicamente e está definido para receber uma extensão de contrato recorde do 49ers no provável final desta temporada.

Shanahan e o gerente geral John Lynch indicaram que a ressonância magnética de Purdy na segunda-feira não revelou uma condição séria que alterasse a franquia.

“Achamos que ele só precisava descansar um pouco e não estávamos realmente preocupados com o fato de ele não estar bem esta semana”, disse Shanahan. “Mas quando ele começou na quinta-feira, (seu ombro) simplesmente o surpreendeu, nos surpreendeu, como foi.”

No entanto, não é surpresa que uma lesão no ombro possa se transformar em uma tempestade ainda maior.

Por enquanto, as proclamações públicas minimizam as consequências a longo prazo.

Purdy não foi disponibilizado aos repórteres, mas ao passar pelo vestiário na sexta-feira, ele tentou projetar uma perspectiva positiva, dizendo: “Estamos todos bem”. Seu comportamento permaneceu alegre e educado como sempre na conversa subsequente com um funcionário.

Nenhum dos alunos de Purdy, Allen e Josh Dobbs, tem histórico de lesões nos ombros, então eles hesitaram em falar sobre o quão assustadores devem ser para um quarterback.

“Não estou muito preocupado com isso, não acho que nenhum dos nossos rapazes esteja”, disse Allen. ‘Ele vai se recuperar e voltar o mais rápido possível. E quanto aos ombros, isso acontece. Não acho que será uma coisa permanente para ele.”

Três temporadas atrás, quando o 49ers visitou Lambeau Field pela última vez, Jimmy Garoppolo estava a uma semana de machucar o ombro – uma cápsula rasgada, disse o 49ers – durante uma vitória no playoff de wild card em Dallas. Garoppolo jogou apesar da lesão, os 49ers venceram sem marcar um touchdown ofensivo.

Dois meses depois de perder no NFC Championship Game, Garoppolo surpreendeu os 49ers ao optar por uma cirurgia no ombro, complicando uma possível troca ou liberação e mantendo-o no elenco. Isso proporcionou um retorno difícil, mas necessário, em 2022, pois ele forneceu uma ponte útil entre a participação especial de Trey Lance nas duas partidas e a emergência de Purdy no final da temporada para outra sequência nos playoffs.

Volte nove anos e há outro dilema do quarterback para o 49ers. Colin Kaepernick foi listado como provável jogador em Seattle, mas um dia antes do início do jogo, os 49ers surpreendentemente o colocaram na reserva por lesão. Ele fez uma cirurgia para reparar um lábio rompido no ombro que não arremessava. Kaepernick foi dispensado três semanas antes da transferência do IR e passou o período de entressafra seguinte se recuperando para o que seria sua última temporada com o 49ers e a NFL.

Uma história ainda mais complicada se desenrolou com o antecessor de Kaepernick, Alex Smith. Em 2007, ocorreu uma rivalidade entre Smith e o técnico do terceiro ano, Mike Nolan, que descartou publicamente a dor no ombro de Smith, atribuída a um divórcio em 30 de setembro. Smith jogou algumas partidas com dores e depois admitiu sentir uma dor incômoda no ombro depois que o 49ers o retirou do treino devido a uma distensão no antebraço. Smith se recuperou e reconstruiu sua carreira, embora sob o comando de treinadores diferentes.

Agora é Purdy quem está se afastando por um período de tempo desconhecido.

Allen relatou a conversa de sexta-feira: “Ele acredita em mim e diz: ‘Você está aqui por um motivo’. Entre lá, dê um passo à frente, jogue bem.” Ele está voltando. Então não estou preocupado com isso.”

‘Ele está bem. Ele está de bom humor”, acrescentou Dobbs. “Obviamente não quero falar por ele, mas ele quer estar lá. Então ele fará todos os esforços para voltar, e nós seguraremos isso para ele até que ele volte.