Americanos condenados no Dr. Congo Coup Envolved Repatried – DW – 04/04/2025

Em Verão, Saul Luciano lliuya cultiva milho, batatas e quinoa. No inverno, ele leva turistas até as alturas geladas dos Andes peruanos.

Agora o fazendeiro Da vila montanhosa de Huaraz está no centro das atenções globais. Do outro lado do mundo, na cidade de Hamm, no noroeste de Hamm, um julgamento entre Lliuya e a empresa de energia alemã RWE está ocorrendo no Tribunal Regional Superior.

“Estou um pouco animado, mas também preocupado,” Lliuya disse à DW. É a terceira vez que ele viajou Peru à Alemanha para o processo climático.

Nove Anos atrás, com a ajuda de organizações não-governamentais, ele processou a empresa de energia e fez história jurídica.

Lliuya é da vila montanhosa de Huaraz nos Andes peruanos Imagem: Alexander Luna

Ele afirmou A mudança climática estava ameaçando sua casa com inundações de um lago glacial transbordante acima da vila. Lliuya acusou Rwe, um grande poluidor de gases de efeito estufa, de aumentar significativamente esse perigo através de seu emissões danificadas pelo clima. Ele argumentou que a empresa deveria assumir a responsabilidade e suportar alguns dos custos pela proteção de sua casa e vila.

RWE rejeita a responsabilidade

Durante A audiência nos próximos dias, será decidido se a casa de Lliyua está realmente em risco de ser inundada e, em caso afirmativo, até que ponto a RWE pode ser responsabilizada.

LliuyaO primeiro processo contra a empresa em um tribunal alemão foi rejeitado em 2015, mas dois anos depois o Tribunal Regional superior concedeu um recurso.

“Sinto uma grande responsabilidade”, diz Lliuya. Para ele, o caso é sobre combater as mudanças climáticas e o derretimento das geleiras e “manter aqueles que causaram os danos à conta”.

“Se houvesse tal reivindicação sob a lei alemã, todo motorista de carro também poderia ser responsabilizado. Consideramos que isso é legalmente inadmissível e a abordagem errada de um ponto de vista sócio-político, “RWE disse em comunicado à DW.

O A multinacional, que está sediada na cidade alemã de Essen, ressalta que sempre cumpriu os regulamentos legais nacionais. A empresa não está ativa no Peru.

Inundação poderia afetar milhares

Lliuya’s House e a comunidade andina de Huaraz estão em um vale abaixo de um lago glacial que está subindo constantemente devido ao derretimento do gelo. Um estudo internacional de cientistas Da Suíça e dos EUA, descobriram que os níveis de água do lago aumentaram 34 vezes entre 1990 e 2010.

De acordo com o Os queixosos, temperaturas mais altas e o derretimento do permafrost também aumentam o risco de pedaços de gelo ou rocha caindo da face da rocha, que tem 2.000 metros (6.560 pés) de altura, no lago. Eles dizem que as inundações causadas por isso podem ter consequências dramáticas para a casa de Lliuya e cerca de 50.000 pessoas na comunidade local.

EUN 1941, uma avalanche causou uma inundação devastadora em Huaraz que matou cerca de 1.800 pessoas.

Se uma avalanche perturbasse o lago Glacier, poderia desencadear uma inundação no vale Imagem: Walter Tapia Hupiu/Germanwatch EV

Apenas recentemente, uma avalanche de detritos encheu o lago até a borda, diz Lliuya.

Um estudo de 2021 publicado na revista britânica Nature concluiu que a geleira derretida perto de Huaraz não pode ser explicada sem as mudanças climáticas. O gelo da geleira está recuando continuamente há mais de 36 anos.

Quanta responsabilidade Os grandes poluidores devem tomar?

TSeu caso é basicamente sobre o poluidor paga o princípio, diz a advogada Roda Verheyen, que está representando Lliuya. “Há alguém que faz algo – Pode ser permitido, pode ser proibido – Mas isso leva a consequências realmente inacreditavelmente grandes e inaceitáveisneste caso, as mudanças climáticas. ”

De acordo com um estudo de 2014 da Greenpeace e o Programa de Justiça Climática sem fins lucrativos da lei ambiental, a RWE é responsável por um total de 0,47% das emissões que danificam o clima desde o início da industrialização.

Lliuya está, portanto, pedindo à empresa que contribua com uma parcela correspondente para o financiamento de medidas de proteção. Isso inclui sistemas de drenagem que permitem que a água derretida funcione da lagoa da geleira e um aumento da barragem. Verheyen diz Lliuya não está interessado em receber dinheiro, mas quer que a RWE pague uma parte dos custos das medidas de proteção.

Os demandantes dizem que este sistema de drenagem temporário não é suficiente para proteger Huaraz de inundações Imagem: Walter Tapia Hupiu/Germanwatch EV

Simulações de 2016 mostraram que um nível de água mais baixo poderia reduzir significativamente o risco para a comunidade, mesmo No caso de queda de rochas significativas ou avalanches.

Embora A RWE reconhece que é um dos maiores emissores de CO2 da Europa, também diz que sempre aderiu aos limites legais de emissões. “Além disso, desde 2005, as plantas estão sujeitas ao euroEsquema de negociação de emissões de pessoas, que foi introduzido na época e sob o qual temos que pagar por cada Tonelada de CO2, “a empresa acrescentou em sua declaração.

Em 2023, o tribunal teve uma opinião de especialista elaborada durante uma inspeção no local no Peru para verificar se A casa de Lluiya seria afetada por fortes inundações.

Por que um caso climático do Peru é ocorrendo na Alemanha?

Para o processo, os demandantes fizeram uso de uma cláusula de bairro o que pode, por exemplo, obrigar os operadores de rodovias a construir proteção de ruído porque residentes próximos são perturbados.

“Temos uma fonte de perigo aqui que pode potencialmente matar milhares de pessoas, e não temos prevenção de risco nem prevenção de riscos, E é disso que se trata e do que se trata nos Andes “, disse Verheyen à DW.

O grupo RWE tem um histórico de altas emissões de queimando combustíveis fósseis Imagem: Rupert Oberhäuser/Picture Alliance

No caso RWE, o tribunal decidiu em uma audiência anterior que Os efeitos transfronteiriços das mudanças climáticas levam a um tipo de relacionamento global do bairro, mesmo que o dano ocorra milhares de quilometros de distância do poluidor.

RWE é apenas um dos muitos poluidores “, mas você tem que começar um poucoHonra “, disse Verheyen.

“Se o tribunal defender a reivindicação, isso enviará um sinal claro para outros grandes emissores”, disse Petra Minnerop, professor de direito internacional da Universidade de Durham, acrescentando que, embora está sendo ouvido na Alemanha, o caso poderia definir um precedente internacional sério.

A empresa de energia RWE é da opinião de que não é legalmente possível atribuir os efeitos das mudanças climáticas a um único emissor.

Lliuya com a advogada Roda Verheyen no Tribunal Regional Superior de Hamm, Alemanha Imagem: Alexander Luna/Germanwatch EV

Crescente Processos climáticos internacionais

Desde o Os procedimentos iniciais começaram em 2015, ações climáticas transfronteiriças também foram arquivadas em outros países.

Na Holanda, A Shell da empresa de petróleo e gás estava no tribunal até recentemente.As organizações não-governamentais alegaram o direito de “proteção contra mudanças climáticas”, mas, em última análise, não tiveram êxito em suas demandas de que a empresa rapidamente reduzisse suas emissões pela metade.

Na França, o gigante do combustível fóssil O total de energia foi processado em um caso exigindo que alinhe as práticas comerciais com o acordo climático de Paris.

Na Holanda, a concha da empresa de petróleo e gás foi processada. Image: Carl de Souza/AFP

De acordo com Minnerop, negociar questões de responsabilidade pelos riscos climáticos exclusivamente em nível nacional não é suficiente a longo prazo.

“A justiça climática só pode ser alcançada se a considerarmos uma tarefa séria dentro da estrutura do direito internacional e a perseguirá com a prioridade resultante da evidência científica“Ela disse.

Se ele perder, Lluiya teme que ele e sua aldeia acabem sem proteção contra inundações. Ele diz que, embora as autoridades peruanas tenham planos para um dique, não há como saber se será construído, e esse dinheiro da RWE e atenção internacional para a construção pode ser útil.

Se Ele ganha, Lluiya diz que será um momento feliz porque significará “progresso no campo legal”, mas não “impedirá que as geleiras derretem”.

O Tribunal pode decidir ainda nesta semana se os procedimentos continuarão.

Este artigo foi publicado originalmente em alemão.