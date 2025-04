Por que o fazendeiro no Peru está processando uma empresa de energia na Alemanha? – DW – 17/03/2025

Nunca antes, tantos apoiadores compareceram a uma mulher futebol Match Club in Alemanha. Um recorde de 57.000 fãs assistiu aos visitantes Bremen vencer Hamburgo para selar uma passagem para a final da Copa da Alemanha feminina.

“Estes são os jogos que fazem você começar a jogar futebol quando criança”, disse o capitão de Bremen, Lina Hausicke. “Não sei quantos anos de emoções me senti hoje”.

A partida subiu para a ocasião no segundo tempo. Apesar de ter enviado Saskia Matheis, Bremen conseguiu conquistar um abridor, quando Sophie Weidauer atacou um erro pelo goleiro do time da casa. Mas os azarões recompensaram sua multidão em casa com o drama, com Sarah Stöckmann pegando um empate tardio para enviar o jogo em tempo extra. No entanto, os gols de última hora de Weidauer e Verena Wieder selaram uma vitória por 3-1 para os visitantes.

Embora Hamburgo tenha perdido a final, sua capitã Sarah Stöckmann se lembrará dessa partida com carinho.

“Isso me enche de orgulho de sermos os primeiros na Alemanha a tocar na frente de uma multidão desse tamanho. Não será a última vez, e foi incrível o que fomos capazes de experimentar aqui hoje. Foi um festival de futebol para a Alemanha”.

A equipe feminina de Hamburgo geralmente tem uma participação de 400 fãs para jogos em casa Imagem: Torsten Helmke/Imago

Surto nas vendas de ingressos para o final

A partida em HamburgoO Volksparkstadion já estava garantido para atrair uma multidão maior do que a final de Bremen contra o Bayern, que será realizada em um estádio menor em Colônia. Esse foi o local da multidão anterior, ambientada durante a final da Copa de 2023, com 44.808 presentes.

A equipe feminina de Hamburgo geralmente joga suas partidas em casa em um campo de treinamento dentro do complexo do estádio chamado “Platz 6” (literalmente: Pitch Six). Até 630 fãs podem ficar de fora, com o Volksparkstadion se aproximando em segundo plano. Metros de distância do local, mas a quilômetros de distância da grande energia do palco de hoje.

O Homeground de HSV-Frauen os vê brincar nas sombras do estádio masculino (arquivo: 9 de março de 2025) Imagem: Felix Schlikis/Lobeca/Imago

Questionado sobre como seria jogar em seu terreno habitual novamente, Stöckmann disse à DW: “É a realidade, acho que todos sabemos como contextualizar isso. Ainda estaremos inspirando isso quando voltarmos ao Platz 6.”

Para muitos dos 57.000 presentes, foi o primeiro gosto do jogo profissional feminino. O Volksparkstadion é geralmente o cenário para as partidas masculinas da Bundesliga 2 e já sediou a equipe feminina uma vez antes, quando 16.529 participaram de sua vitória nas quartas de final em fevereiro deste ano.

A surpreendente aumento de vendas de ingressos para esta partida pode ser parcialmente explicada pelo intervalo internacional masculino, o que significa que nenhum lado profissional de clubes masculinos estava em ação neste fim de semana. Com os ingressos a partir de 9 €, o estádio foi esgotado mais de duas semanas antes do início.

Uma partida de rancor local

Outro fator é a rivalidade regional entre os clubes e as cidades dos anfitriões Hamburgo e os visitantes Bremen. O Nordderby entre HSV e Werder é um dos derbies mais antigos do futebol alemão, também colorido pela rivalidade histórica entre as cidades que remontam à Idade Média.

“O que é realmente positivo hoje é que não é nada perigoso”, diz Alexandra, apoiador de Hamburgo, que frequenta regularmente as partidas dos homens. “Geralmente, quando Bremen enfrenta Hamburgo, há muita polícia. Isso é muito melhor. É pacífico e festivo hoje.”

Johannes, um apoiador de Werder Bremen, chegou com sua esposa e filho a reboque. “É a minha primeira partida de futebol feminino. Chegar a um Nordderby com minha família é um sonho. E mostrar às mulheres que elas podem fazer isso também. Acho que é ótimo.”

Com as equipes para ambas as categorias de gênero atualmente não jogando nas mesmas divisões da liga, os fãs foram famintos por confrontos competitivos. Embora houvesse um sentimento familiar do lado de fora do solo, a atmosfera dentro do estádio era a de um derby ferozmente contestado, com ambos os conjuntos de fãs pedindo incorretamente suas acusações.

Larissa Mühlhaus, de Bremen, nascida em Hamburgo e cresceu assistindo jogos no Volksparkstadion, até disse que ela e outros colegas de equipe estavam experimentando dor de ouvido.

Movendo -se para o grande palco

Mudando para o grande palco nos últimos anos, os clubes rotineiramente usaram grandes partidas para encenar jogos em seu estádio principal. A participação no recorde mundial de uma partida de futebol feminino é de 91.648, ambientada durante uma partida da UEFA Women’s Champions League entre Barcelona Femení e Wolfsburg no Camp Nou em abril de 2022.

Os jogadores de Wolfsburg se alinham na frente da maior multidão de todos os tempos a participar de uma partida do clube (arquivo: 22 de abril de 2022) Imagem: Daniela Porcelli/Sports Press Photo/Imago

“A atmosfera faz toda a diferença”, diz Moritz, apoiador de Hamburgo. “Se a equipe feminina jogasse aqui com mais frequência, então eu estaria bem para ir. Acho que não seria minha coisa assistindo com 300 pessoas porque gosto de ir ao estádio para a atmosfera e fazer parte de uma multidão”.

As decisões de içar as partidas femininas em um estágio maior foram amplamente justificadas, mas ainda continuam sendo a exceção à regra. A outra semifinal da competição da Copa foi realizada no campus do Bayern do FC, em frente a uma multidão esgotada de apenas 2.500, apesar do fato de a arena Allianz masculina estar vaga no dia.

O estado do jogo feminino

Então, esse marco é uma classificação única ou sinal de que está por vir?

Desde o início da década, o futebol feminino aumentou em popularidade. O euro de 2022 na Inglaterra viu mais de meio milhão de fãs transmitirem para estádios, dobrando os números do torneio anterior. Quase dois milhões de fãs participaram da Copa do Mundo de 2023 na Austrália e na Nova Zelândia, um aumento de mais de 600.000 em relação ao recorde anterior.

A Alemanha, Frauen-Bundesliga, está se expandindo, estocando de 12 para 14 equipes na temporada 2025/26, o que poderia ver o HSV se juntar à primeira divisão.

E, no entanto, as finanças do jogo ainda ficam muito atrás das de seus colegas do sexo masculino. Por meio de uma pesquisa, incluindo 669 clubes de todo o mundo, A FIFA encontrou o salário médio Para os jogadores, é de US $ 10.900, o que significa que a grande maioria dos jogadores não pode confiar apenas em sua renda do futebol. As atendimentos globais médios subiram para 1.713, mas as receitas da jornada permanecem baixas, também devido a um preço médio do bilhete de US $ 9,30 para adultos.

Por enquanto, registros como o quebrado em Hamburgo ainda são um estranho, um vislumbre momentâneo do que poderia ser o futuro do jogo das mulheres. Mas com cada uma dessas instâncias, a viabilidade e a visibilidade do esporte são fortalecidas.

Jobina Lahr, de 33 anos, de Hamburgo, está otimista, apesar de admitir que é improvável que experimente uma ocasião em sua carreira.

“Demos um grande passo em direção à próxima geração que experimenta isso com mais frequência. São emoções que você não pode entender. Endorfinas, adrenalina, você não sabe o que fazer com seus sentimentos.”

Editado por: Louis Oelofse