Anitta ataca Bolsonaro e revela que votou em Marina para presidente

Anitta rasgou o verbo e protagonizou discussão com apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido) nas redes sociais, nesta segunda-feira (21), após tascar críticas diretas em meio a lamentação das mais de 500 mil vidas perdidas pela Covid-19 no Brasil.

Em meio a troca de farpas com um internauta, que criticava o ex-presidente Lula (PT) e o atual líder político do país, a cantora assumiu que votou em Marina Silva (REDE) nas eleições presidenciais de 2018.

Em sua conta do Twitter, Anitta destacou a importância dos eleitores em analisarem propostas e o perfil adequado do candidato que mais o representa, e se manteve firme na campanha de impeachment contra Bolsonaro.

“Se tem 15 candidatos não tem só 2… Eu vou estudar cada candidato e votar e apoiar o que mais me representa… nas últimas foi a Marina Silva, por exemplo. O foco é seguir com sangue nos olhos contra o louco da cabeça que está no comando hoje”, disse Anitta.

FONTE: UOL