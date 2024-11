Anuário: 1 em cada 3 professores não tem formação adequada – 13/11/2024 – Educação

As florestas estão a ser cortadas e degradadas a um ritmo alarmante, especialmente nos trópicos, com a expansão das terras agrícolas a causar quase 90% da redução florestalde acordo com um estudo da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) .

Uma lei inédita, denominada Regulamento da Desflorestação da UE (EUDR), foi concebida para tomar medidas para combater esta situação. A ideia era que os importadores da UE teriam de provar que as suas cadeias de abastecimento de produtos como café, chocolate, couro, papel, pneus e mobiliário não contribuem para a exploração madeireira em qualquer parte do mundo. Caso contrário, enfrentariam multas de até 4% do seu faturamento.

A legislação, que faz parte do Acordo Verde Europeufoi negociado detalhadamente ao longo de vários anos e adotado pelo Parlamento Europeu com um mandato democrático esmagador em dezembro de 2022. Anunciado pelos proponentes como um avanço na batalha global contra a perda florestal, entrou em vigor em junho de 2023 e deveria ser implementado no final deste ano. Mas agora a UE está a considerar adiar a implementação por mais um ano.

A nova lei da UE visa ajudar a combater a desflorestação a nível mundial Image: MICHAEL DANTAS/AFP/Getty Images

O que significaria um atraso?

A análise revela que, em 2023, o mundo perdeu cerca de 37 mil quilómetros quadrados (14 mil milhas quadradas) de floresta tropical, ou uma área quase equivalente em tamanho à Suíça.

“Estamos enfrentando uma emergência global”, disse Anna Cavazzini, membro do Parlamento Europeu pelo Partido Verde da Alemanha. “Simplesmente considero irresponsável atrasar esta lei por mais um ano nesta situação.”

Um atraso de 12 meses significaria uma perda florestal global adicional de cerca de 2.300 quilómetros quadrados, de acordo com estudos da UE.

Também abriria a caixa de Pandora e daria espaço para diluir o conteúdo da lei, acrescentou Cavazzi.

“Com este atraso, uma nova proposta legislativa está efetivamente a ser introduzida no processo, onde também podem ser feitas alterações, e há muitos, muitos intervenientes que prefeririam suprimir ou enfraquecer a lei”.

Quem está pedindo um adiamento e por quê?

Os ministros da Agricultura e do Ambiente, bem como o público, estiveram envolvidos na elaboração da lei, mas desde que foi aprovada, vários ministérios da agricultura — incluindo os da Áustria, República Checa, Finlândia, Itália, Polónia, Eslováquia, Eslovénia e Suécia — apelou ao adiamento da implementação.

Entre as razões apresentadas está o facto de as empresas não estarem preparadas para a implementação devido a um sistema de benchmarking inadequado.

“Parece que especialmente alguns dos Estados-membros europeus não fizeram o seu trabalho de casa na preparação atempada das suas partes interessadas, das suas associações industriais e das suas Câmaras de Comércio para esta lei”, disse Nicole Polsterer, activista do consumo e produção sustentável na Fern, uma ONG internacional de proteção florestal com sede em Bruxelas.

As empresas florestais europeias aderem a muitos regulamentos semelhantes à nova lei planeada Imagem: M. Henning/blickwinkel/aliança de imagens

Polsterer esteve intimamente envolvido na definição da regulamentação da UE sobre desmatamento nos últimos anos e disse que os requisitos “não vão substancialmente além da regulamentação madeireira da UE já aplicada, então esse não é um argumento válido para adiar a lei”.

Um argumento mais compreensível, disse Polsterer, é que a Comissão Europeia deveria ajudar os países a implementar o regulamento, fornecendo ferramentas digitais. Isto ajudaria as empresas a carregar declarações de devida diligência ou a mostrar se os países têm um risco de desflorestação elevado, médio ou baixo. Mas essas ferramentas não estarão totalmente operacionais até dezembro de 2024.

“E agora é realmente um pouco tarde para algumas empresas se prepararem para a nova lei”, disse Polsterer. “Mas existem outras soluções para este problema além de simplesmente atrasar totalmente o lançamento.”

Produtores de cacau pressionam pela nova lei

Embora alguns grupos industriais, incluindo a Federação Europeia do Comércio de Madeira e o Sindicato Europeu do Comércio de Gado e Carne, bem como grandes empresas madeireiras dos EUA, afirmem que não conseguem cumprir os requisitos do EUDR a tempo, outros estão prontos para o fazer.

O Gana e a Costa do Marfim são os principais produtores mundiais de cacau e a Europa é o seu maior mercado.

Os agricultores da África Ocidental colhem mais de 60% do cacau mundial. Eles já mudaram os seus sistemas para cumprir o novo regulamento da UE Imagem: Cristina Aldehuela/AFP/Getty Images

A Costa do Marfim criou cartões de identificação eletrónicos para os agricultores que ajudam a rastrear os feijões desde as explorações agrícolas até aos seus portos de exportação e permitem-lhes aceder a pagamentos eletrónicos, ao mesmo tempo que garantem aos produtores um preço pelos seus produtos à luz do novo regulamento da UE.

O Gana mapeou todo o cacau do país, estabeleceu um sistema de rastreabilidade de ponta a ponta destinado a reduzir os custos de conformidade dos pequenos agricultores e conduziu o projecto com sucesso.

Neste contexto, um grupo de 120 organizações da sociedade civil e de agricultores do Gana e da Costa do Marfim escreveu recentemente aos decisores da UE, expressando as suas profundas preocupações sobre os esforços para atrasar a lei.

Alguns gigantes do sector do cacau e do chocolate – incluindo Nestlé, Mars Wrigley e Ferrero – também defendem a lei e opõem-se ao adiamento.

“Isso serviria apenas para aumentar a incerteza e comprometer os investimentos significativos que as nossas empresas membros fizeram na preparação para a sua aplicação”, escreveram numa carta aberta.

E Polsterer concorda, dizendo que empresas como a Michelin já investiram milhões nos novos sistemas para poder cumprir a lei até ao final de 2024 e ofereceram contratos especiais com prémios aos seus fornecedores.

“Portanto, eles estão prontos. E agora perderiam esta vantagem competitiva se a lei fosse adiada porque outros perderam o prazo. Não creio que isto seja um bom presságio para a segurança empresarial e para a relação da Europa com os parceiros comerciais”, disse ela.

Assumir a responsabilidade e enviar um sinal

O Parlamento Europeu votará se a lei do desmatamento será adiada em 14 de novembro.

Polsterer espera que a legislação avance conforme planejado. “A agricultura em grande escala é o principal motor da desmatamento tropical, especialmente no Brasil. E, como UE, desempenhamos um papel importante nisso através do nosso consumo. Esta lei é uma forma de olhar para a pegada europeia, de agir e de responsabilizar as empresas”, afirmou.

Também enviaria o sinal certo a outros mercados ligados à desflorestação em todo o mundo, acrescentou Polsterer.

“Se um mercado importante como a UE adoptar este tipo de requisitos na cadeia de abastecimento”, disse Polsterer, “então a esperança é que outros mercados sigam o exemplo”.

Editado por: Tamsin Walker