Ao vivo, Síria: atualização sobre a situação, domingo de manhã

Após um sábado (14) chuvoso e com temperaturas amenas no fim do dia, o tempo na cidade de São Paulo continua instável neste domingo (15), com céu nublado e chuvas fracas em toda a cidade, embora os termômetros possam subir.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, a situação permanece por causa da associação entre um sistema de baixa pressão e uma frente fria no oceano.

A chuva pode chegar a ser moderada, com pausas durante o dia. O solo encharcado mantém risco para alagamentos, embora nenhum ponto tenha sido registrado até o fim da tarde de sábado.

Enquanto as médias do CGE indicam máximas de 20°C a 26°C na capital paulista, a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), que tem como referência o Mirante de Santana, na zona norte, indica máxima de até 31°C na cidade. Na madrugada de segunda (16), diz o CGE, a média das temperaturas mínimas na cidade fica em 19°C.

A umidade relativa do ar não deve ficar abaixo dos 40% e pode chegar a 100% em meio às chuvas durante o dia.

De acordo com a empresa Climatempo, a chuva chega a praticamente todo o país neste domingo e será mais volumosa no Sudeste, no Centro-Oeste e no Norte brasileiros.

A Defesa Civil estadual emitiu alerta para o fim de semana com risco de temporais na capital e na Grande SP e em grande parte do estado. Estão incluídos no aviso Vale do Ribeira e Itapeva, as regiões de Bauru, Araraquara, Araçatuba, São José do Rio Preto, Presidente Prudente e Marília, a Baixada Santista e o litoral norte, o Vale do Paraíba, a Serra da Mantiqueira, as regiões de Campinas, Sorocaba, Franca, Barretos e Ribeirão Preto.

Os maiores acumulados de chuva até as 17h55 de sábado, segundo o órgão, haviam sido em São josé do Rio Preto (55 milímetros), Campos do Jordão (40 milímetros), São Bento do Sapucaí (40 milímetros), Jambeiro (37 milímetros) e Presidente Prudente (37 milímetros). A Defesa Civil recomenda atenção para todas as áreas de risco citadas e que as pessoas evitem transitar por ruas alagadas, fiquem em locais seguros e, em caso de emergência, liguem para o telefone 199.