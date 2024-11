Apesar das grandes diferenças sobre os direitos dos trabalhadores, os sindicatos dividem-se em relação a Trump, Harris | Notícias das Eleições de 2024 nos EUA

A votação antecipada está em andamento nos Estados Unidos antes das eleições presidenciais de terça-feira. O candidato republicano Donald Trump e a candidata democrata Kamala Harris fizeram esforços de última hora para cortejar os eleitores sindicais – um bloco eleitoral central, especialmente em estados indecisos como o Michigan, onde grupos como o United Auto Workers (UAW) têm uma influência significativa entre o eleitorado.

O vice-presidente Harris obteve o apoio de sindicatos importantes em todo o país, incluindo o UAW, AFL-CIO e o Sindicato Internacional dos Funcionários de Serviços.

Harris também conta com o apoio da Associação Internacional de Maquinistas e Trabalhadores Aeroespaciais, o sindicato por trás da última greve da Boeing, que entra agora em sua oitava semana. Boeing os piquetes dizem que se ela fizer piquete com eles, isso poderá ajudá-la a ganhar mais votos.

Entretanto, o antigo Presidente Trump também solidificou o apoio sindical, por mais limitado que seja. Membros do sindicato Teamsters mostraram apoio mais forte ao candidato republicano. Embora a Irmandade Internacional dos Caminhoneiros tenha optado por não apoiar nenhum dos candidatos, o presidente do sindicato, Sean O’Brien, fez campanha com Trump e apareceu em meios de comunicação conservadores em apoio.

Trump também recebeu o endosso da União Internacional de Associações Policiais. Isso ocorre apesar das falsas alegações de Trump sobre a alta taxa de criminalidade nas cidades americanas, de suas 34 condenações criminais e de sua campanha devendo cidades em todos os EUA centenas de milhares de dólares, grande parte deles destinados ao pagamento de horas extras da polícia.

Embora Harris tenha um apoio mais amplo entre os membros do sindicato – um 7% de vantagem sobre Trump já que 50 por cento dos sindicalistas dizem acreditar que as políticas de Harris seriam melhores para os sindicatos do que as de Trump – este último conquistou o apoio entre os sindicalistas ao abordar questões que são prioritárias para o eleitorado mais amplo, como a imigração.

“Os membros do sindicato que provavelmente ou poderiam apoiar Donald Trump não estão realmente focados na negociação coletiva ou no poder económico, mas em questões que têm a ver com a imigração, questões que têm a ver com uma sensação de perigo devido aos níveis de criminalidade”, Bob Bruno, professor de trabalho e emprego na Universidade de Illinois Urbana-Champaign, disse à Al Jazeera.

Apesar do sucesso de Trump em alimentar o medo sobre o “crime dos migrantes”, o crime violento nos EUA diminuiu constantemente durante a administração do Presidente Joe Biden. Os dados mais recentes do FBI mostram um declínio de 10,3% nos crimes violentos relatados em comparação com o ano passado.

A Al Jazeera analisou a posição dos candidatos em questões-chave importantes para os trabalhadores sindicalizados, como negociação coletiva e salários. Aqui está o que encontramos:

Na organização

Harris tem um histórico bastante consistente de ser pró-sindical e foi co-patrocinador original de um projeto de lei importante sobre os direitos dos trabalhadores – Lei de Proteção ao Direito de Organização (PRO).

A Lei PRO, que foi originalmente proposta em 2019, impediria os empregadores de interferir nas eleições sindicais, permitiria que o Conselho Nacional de Relações Trabalhistas aplicasse penalidades financeiras às empresas que violassem as leis trabalhistas e agilizaria a reintegração ao trabalho se os trabalhadores perdessem seus empregos como resultado. resultado de uma greve.

O projeto foi reintroduzido em 2023, mas não foi aprovado no Congresso dos EUA. Harris disse que iria sancioná-lo se fosse eleita.

“A campanha de Harris é de longe a que mais apoia o trabalho organizado e a negociação coletiva, e a campanha de Trump é aparentemente hostil à ideia”, disse Bruno.

JD Vance, companheiro de chapa de Trump, votou contra a Lei PRO e tem criticado veementemente a legislação. Vance também rejeitou vários Nomeados da administração Biden para o Conselho Nacional de Relações Trabalhistas. Em 2020, o então presidente Trump ameaçou vetar a Lei PRO se esta chegasse à sua mesa.

A Casa Branca de Trump também dificultou a organização dos trabalhadores, inclusive em 2019, quando se livrou de uma proteção implementada durante a presidência de Barack Obama que permitia aos trabalhadores usar o e-mail da empresa para se organizarem.

“Quando se trata de Trump, a sua presidência foi um desastre absoluto para os trabalhadores e para os sindicalistas. Todo o seu mandato foi feito a pedido de CEOs corporativos e grandes corporações, desde as enormes isenções fiscais que ele lhes concedeu até tornar mais difícil para os trabalhadores se organizarem como um sindicato”, Steven Smith, vice-diretor de relações públicas da AFL-CIO. , disse à Al Jazeera.

Na qualidade de vice-presidente da administração Biden, Harris liderou o Força-Tarefa da Casa Branca sobre Organização e Empoderamento dos Trabalhadores, que visava ajudar a comunicar melhor os direitos dos trabalhadores em todas as agências federais.

Por outro lado, Trump tem sido abertamente hostil para com os trabalhadores que pressionam por melhores condições de trabalho.

Numa entrevista recente com o apoiante bilionário Elon Musk na X, a plataforma de redes sociais de propriedade de Musk, Trump lançou a ideia de despedir trabalhadores que estão em greve, o que violaria a legislação laboral federal.

A alegação levou o UAW a lançar uma queixa formal junto ao Conselho Nacional de Relações Trabalhistas para investigar Trump e Musk por interferirem nos direitos dos trabalhadores.

Sobre salários

Harris disse que, se eleita, tentaria aumentar o salário mínimo federal para US$ 15 por hora – uma questão importante para os trabalhadores do setor de serviços e seus respectivos sindicatos, porque o salário mínimo está estagnado em US$ 7,25 por hora desde 2009. Desde então , seu poder de compra diminuiu em quase 30 por cento.

Quando lhe perguntaram se aumentaria o salário mínimo em um evento de campanha em uma franquia do McDonald’s na Pensilvânia, Trump se esquivou da pergunta.

Em 2020, ele disse que preferiria que os salários mínimos fossem decididos pelos estados.

“Acho que deveria ser uma opção estadual. Alabama é diferente de Nova York. Nova York é diferente de Vermont. Cada estado é diferente. Deveria ser uma opção estatal”, disse Trump na época.

Trinta e quatro dos 50 estados dos EUA aumentaram os seus salários mínimos acima do mínimo federal.

Isso significa que os 16 restantes ainda têm um salário mínimo de US$ 7,25 por hora. Portanto, para as pessoas que trabalham em período integral, 40 horas por semana com esses salários, seu salário anual seria apenas US$ 20 acima da linha da pobreza para uma família unipessoal.

Quando Biden assumiu o cargo, prometeu aumentar o salário mínimo federal para todos os trabalhadores. Mas os seus esforços para conseguir que o Congresso aprovasse a legislação foram bloqueados pelos republicanos e por um punhado de democratas. No entanto, Biden fez o que o governo poderia fazer unilateralmente e aumentou o salário mínimo federal para os trabalhadores federais.

Tanto Trump quanto Harris se comprometeram a acabar com o imposto de renda sobre gorjetas, se eleitos.

Harris luta há muito tempo para melhorar os salários em toda a economia. Durante seu tempo como procurador-geral na Califórnia, ela lançou uma força-tarefa com o objetivo de reprimir o roubo de salários no estado.

No entanto, não está claro o desempenho desses esforços. Em 2022, foi relatado que mesmo quando os trabalhadores ganharam casos de roubo de salários contra os seus empregadores, apenas um em cada sete recebeu os salários perdidos no prazo de cinco anos.

Trump, no entanto, argumentou repetidamente contra o aumento dos salários.

Em 2015, ele disse que os salários eram “muito altos”. Durante esse período, ele também disse que os fabricantes de automóveis deveriam transferir as operações para a parte sul dos EUA, para “estados com salários mais baixos”.

Apesar dessas posições políticas, Trump venceu o estado de Michigan, com muitos sindicatos, em 2016. Biden venceu o estado por 2,8 pontos percentuais sobre Trump em 2020, e agora há um empate entre Harris e Trump no estado. Um conjunto de pesquisas políticas compiladas pelo site de monitoramento FiveThirtyEight mostra que Harris tem uma pequena vantagem em Michigan, mas bem dentro da margem de erro.

Em 2018, enquanto presidente, Trump usou uma ordem executiva para desmantelar aumentos salariais anuais para funcionários federais civis.

A administração Biden, no entanto, tem lutado para melhorar os salários dos trabalhadores da classe média. Em vários programas de criação de emprego, a administração incluiu uma cláusula salarial prevalecente que exige que as empresas que concorrem a contratos paguem um salário digno aos seus empregados.

“A classe média vai ganhar o salário predominante em todos os empregos relacionados à construção e às fábricas que vêm com esse grande subsídio federal”, disse Bruno.

No pagamento de horas extras

No final do segundo mandato de Obama, o Departamento do Trabalho afirmou que qualquer trabalhador a tempo inteiro que ganhasse menos de 47.476 dólares qualificava-se para o pagamento automático de horas extraordinárias.

Um juiz no Texas bloqueou a regra antes que ela entrasse em vigor. Quando o limite do plano foi reavaliado em 2019, a administração Trump reduziu-o. Os cortes significavam que os empregadores só precisavam pagar horas extras para trabalhadores assalariados que ganhassem US$ 35.358 por ano ou menos.

Quando a regra voltou a ser reconsiderada este ano, a administração Biden-Harris aumentou o limite para 43.888 dólares em 1 de julho. Aumentará novamente em 1 de janeiro para 58.656 dólares. O plano provavelmente continuará se Harris for eleito na próxima semana.

Quanto a Trump, os seus aliados no think tank Heritage Foundation querem que ele, se vencer, reverter a regra.

Trump tem um longo histórico de não pagamento de horas extras durante seu período no setor privado. Um relatório de 2016 do USA Today descobriu que suas empresas violaram as leis de horas extras e salário mínimo 24 vezes.

Ele repetiu esse sentimento em um discurso de campanha neste mês. O candidato republicano disse aos apoiadores em Michigan que “costumava odiar pagar horas extras”.

“As pessoas ficam chocadas e assustadas porque se Trump retirar as horas extras, não conseguirão pagar o aluguel no final do mês. Esse é o tipo de coisa que está em jogo aqui”, disse Smith.

TrunfoNo entanto, ele disse que quer acabar com os impostos sobre o pagamento de horas extras como parte de um plano tributário maior caso seja reeleito.

“É hora de o homem e a mulher que trabalham finalmente terem uma folga, e é isso que estamos fazendo porque esta é uma boa oportunidade”, disse Trump em um comício de campanha no Arizona, em setembro.

Nenhuma das campanhas respondeu aos pedidos de comentários da Al Jazeera.