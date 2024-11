O Santos alcançou a marca de 65 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro, pontuação estabelecida pelo clube como meta para garantir o acesso. Desde o início do formato atual da competição, em 2006, raramente uma equipe com 65 pontos deixou de subir. Apenas uma vez, em 2012, um time nessa situação não conquistou a vaga: o São Caetano, que somou 71 pontos, foi superado no critério de desempate.

Naquele ano, o São Caetano chegou na última rodada com 68 pontos, enquanto Athletico Paranaense e Vitória tinham 70. O Azulão venceu o Guarani por 2 a 1, mas os rivais empataram seus jogos e avançaram para a Série A, deixando o clube paulista fora da disputa.

Fora essa exceção, a pontuação de 65 pontos tem sido sinônimo de acesso garantido. Com esse desempenho, o Santos mantém uma vantagem de oito pontos sobre o quinto colocado, Ceará, restando nove em disputa.

Para garantir o retorno à elite, o Peixe precisa de apenas dois pontos nas próximas rodadas. Em caso de empate na próxima partida, o clube ainda poderia se classificar, embora uma sequência de vitórias do Ceará e derrotas do Santos poderiam levar o Ceará a ficar à frente pelos critérios de desempate.

A próxima partida do Santos será contra o Coritiba, no Couto Pereira, na segunda-feira (11), às 21h, pela 36ª rodada. Uma vitória colocaria o Alvinegro Praiano oficialmente na Série A de 2025, pois independente do resultado do Ceará, os oito pontos se manteriam com apenas seis em disputa.