Yoav Gallant, então ministro da Defesa de Israel, no local do festival Nova, no aniversário do ataque terrorista do Hamas, 7 de outubro de 2024. LUCIEN LUNG / RIVA IMPRENSA PARA “O MUNDO”

Benjamin Netanyahu finalmente tomou a sua decisão no momento mais inesperado, quando começou um dia de eleições nos Estados Unidos, cujo resultado deverá ser decisivo para o seu país. Terça-feira à noite, 5 de novembro, o primeiro-ministro israelense anunciou a demissão do seu ministro da Defesa, Yoav Gallant. Este último, em oposição cada vez mais aberta ao Sr. Netanyahu sobre a forma de conduzir a guerra em Gaza, mas também sobre outros assuntos cruciais, acabou por encarnar uma forma de contradição interna, e intolerável, para o Primeiro-Ministro, embora ambos os homens pertençam para o mesmo partido, o Likud. A decisão, que provocou imediatamente manifestações em vários locais de Israel, põe fim a longos meses de tensão entre os dois homens. Acontece num momento em que Israel ainda está envolvido numa guerra que, de Gaza ao Líbano, envolve o exército em diversas frentes, e num momento em que o Irão ameaça iniciar uma nova sequência de ataques com mísseis contra o território israelita.

Para explicar a sua decisão, o Primeiro-Ministro israelita declarou num comunicado de imprensa que manteve, com Yoav Gallant, discussões “disputas significativas sobre como conduzir a campanha militar”. “Em plena guerra, a confiança é mais do que nunca necessária entre o Primeiro-Ministro e o seu Ministro da Defesa”mais, “nos últimos meses, esta confiança diminuiu”Netanyahu havia escrito algumas horas antes em uma carta dirigida a Gallant.

As tensões entre os dois homens chegaram ao limite durante o verão. Yoav Gallant, com o apoio da hierarquia militar, mas também com o acordo dos chefes dos serviços de inteligência, estimou, desde o início de 2023, que o exército deveria pôr fim às operações terrestres em Gaza e que é urgente concluir um acordo com o Hamas para pôr fim à guerra e obter a libertação dos reféns israelitas ainda vivos (seriam apenas 51 dos 101 detidos no enclave, segundo o governo). Benyamin Netanyahu, por seu lado, continua a ter uma opinião contrária, que é também a dos ministros de extrema-direita da sua coligação governamental. Estes últimos ameaçaram partir no caso de um acordo de paz em Gaza, que conduza a novas eleições, uma perspectiva que Netanyahu recusa, temendo perder o poder.

Desacordo sobre o recrutamento de haredim

