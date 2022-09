Após bater em motos, motorista perde controle de carro, invade calçadão e cai às margens do Rio Acre

O motorista de um carro foi parar às margens do Rio Acre depois de invadir o Calçadão da Gameleira, na região do Segundo Distrito de Rio Branco, na tarde desta terça-feira (6). Antes da queda, o condutor bateu em duas motocicletas e em um poste.

O Centro de Operações Policiais Militares (Copom) informou que o motorista estava em alta velocidade e perdeu o controle do veículo ao fazer uma curva na Rua Cunha Matos. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros do Acre e da Polícia Militar foram para o local ajudar a socorrer os envolvidos.

O estudante universitário Arinelson Morais estava em um hotel próximo ao local tirando algumas fotos quando ouviu um barulho alto de carro freando. Depois do barulho, Morais conta que o veículo capotou e caiu no calçadão.

Condutor bateu em duas motocicletas e capotou quando passava pelo Calçadão da Gameleira — Foto: Arinelson Morais/Arquivo pessoal

“Tomei um susto e na hora desci da área da piscina para chamar uma ambulância, o socorro para ajudar. Quando estava saindo do hotel vi uns populares chegando perto e ajudando no carro porque estava completamente destruído. Sorte que não capotou mais lá para baixo do rio porque bateu no poste, destruiu o poste”, confirmou o estudante.

Morais disse ainda que as duas motocicletas ficaram caídas em frente de um restaurante. Um dos motociclistas quebrou uma perna e o outro ficou apenas com arranhões. “Mas, logo depois ele passou mal. Chamaram o Samu, Corpo de Bombeiros e a polícia”, complementou.

Motorista ficou com alguns ferimentos e foi levado para o PS — Foto: Reprodução

Motorista estaria fugindo

Ainda segundo o Copom, informações coletadas no local apontam que o motorista estaria fugindo após atropelar uma mulher no bairro Bosque. Essas informações foram repassadas pelos agentes de trânsito que estiveram no local para o Copom.