Após espancar a própria mãe, homem se enforca em cela da delegacia de Cruzeiro do Sul

Eleilson de Oliveira Pereira, 32 anos, bateu na própria mãe, Marlene Rodrigues, no domingo das mães (9), e foi preso pela Polícia Militar na Vila Lagoinha. Após ser detido, o homem se enforcou dentro da cela da Delegacia de Cruzeiro do Sul. O corpo de Eleilson foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), e será necropsiado hoje (10), pela manhã.

Segundo os vizinhos, o homem já havia batido na mãe várias vezes e ela já havia pedido uma medida protetiva contra o filho. Sempre que ele bebia ou consumia drogas, ele batia nela.

Não é o primeiro suicídio dentro da Delegacia de Cruzeiro do Sul . Em janeiro do ano passado, Alan Souza Silva, de 35 anos, que havia sido preso por ameaçar sua própria família, se suicidou na cela. O homem foi conduzido à delegacia às 2 horas da manhã e se matou enforcado com as próprias roupas. O corpo foi encontrado às 5 horas por policiais. Alan estava sozinho na cela e os presos que estavam próximos dizem não ter ouvido nada.