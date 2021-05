No Acre, Confaz estabiliza preço do combustível ao consumidor final

Publicada nesta segunda-feira (10) no Diário Oficial da União, a nova tabela do preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis produzida pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) entra em vigor dia 16 de maio de 2021.

A tabela tem os mesmos da planilha divulgada no dia 24 de abril. Ou seja: os valores, segundo o Confaz, se mantém estáveis há duas semanas seguidas.

Como exemplo, os preços da gasolina comum e do diesel S10 estão mantidos em R$ 6,23 e R$ 5,29 o litro, respectivamente.

Uma decisão da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) diz que os preços do etanol subiram em 21 Estados e estabilizaram nos demais, como no Acre.