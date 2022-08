Após notificação do MP, Maranguape exonera parente lotada em seu gabinete com salário de R$2.3 mil

Em Tarauacá, o prefeito em exercício RAIMUNDO MARANGUAPE DE BRITO (PSD), exonerou nesta segunda-feira, 01, LINA KELI FARRAPO DE BRITO do cargo em Comissão de Assessora Especial I.

A assessora estava lotada no gabinete do próprio vice-prefeito, com a qual segundo informações possui parentesco. A exoneração foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira, 01, edição nº. 13.339, fls. 133.

LINA KELI FARRAPO DE BRITO recebia salário de R$2.3 mil, CEC-3.

A comissionada foi exonerada após Recomendação da Promotoria de Justiça de Tarauacá, através do promotor de justiça Júlio César de Medeiros Silva, onde informou que as nomeações de parentes caracterizavam irregularidade grave, nepotismo, situação proibida pela legislação brasileira.