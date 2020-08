Após protestos de motoristas, Procon-AC notifica 20 postos de combustível de Cruzeiro do Sul

“A corrida que nós fazíamos de R$ 6 a R$ 7 com o valor da gasolina que aumentou para R$ 5,70, não tem como a gente manter mais essa corrida nesse valor. Estamos aumentando para ver se a gente consegue sobreviver e manter nossas conduções”, lamentou.

Entre as reclamações está uma comparação do preço praticado da gasolina no município de Guajará (AM), no Amazonas, por exemplo, que chega a R$ 4,80. Sendo que o combustível vai da cidade de Cruzeiro do Sul para o município do estado vizinho.