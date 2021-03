Após três dias da chegada de novo lote, vacinas contra Covid-19 ainda não começaram a ser usadas em cidades do AC

Já são três dias desde a chegada de mais um lote de vacinas contra a Covid-19 no Acre e os imunizantes ainda não começaram a ser usados pelas cidades acreanas. A previsão, conforme a coordenação do Programa Nacional de Imunização (PNI), é que a vacinação com esse novo lote inicie nesta quarta-feira (24), após todos os municípios receberem as doses.

A gerente do núcleo do PNI no Acre, Renata Quiles, informou que, ao todo, o estado vai distribuir 35 mil doses aos municípios, somando as mais de 30 mil que chegaram no sábado (20) com as que estava em estoque para aplicação de segunda dose, conforme orientação do Ministério da Saúde. A distribuição das doses deve ser finalizada nesta terça (23).

Esse atraso na distribuição e uso do novo lote tem relação com a mudança na orientação por parte do Ministério, que autorizou no domingo (21), que todas as vacinas armazenadas pelos estados e municípios para garantir a 2ª dose sejam utilizadas imediatamente como 1ª dose. Segundo a pasta, o objetivo é ampliar o número de vacinados no Brasil.

“Posso dizer que, de forma geral, estaremos distribuindo 35 mil doses, contando com o estoque que a gente tinha de segunda dose, que o Ministério da Saúde nos permitiu. E os públicos a serem trabalhados serão 20% da comunidade ribeirinha, 13% dos idosos de 70 a 74 anos, 75% dos idosos de 65 a 69 anos, e 20% dos trabalhadores da saúde”, informou Renata.

O PNI ainda não divulgou o quadro demonstrativo com a quantidade de vacinas que será distribuída para cada cidade acreana. Segundo a gerente, os municípios já foram informados sobre esse quantitativo e foram orientados a iniciar a divulgação do grupo que será imunizado a partir desta quarta.

Ela informou ainda que, durante reunião nesta terça-feira (23) da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), que é uma instância deliberativa da saúde e reúne representantes dos 22 municípios e o Estado, foi pactuado, por unanimidade, o quantitativo de vacinas para cada cidade e o uso imediato do estoque que estava guardado para segunda dose.

“Amanhã inicia a vacinação em todos os municípios, mas lembrando que a faixa etária depende da agenda de cada município. Sobre a planilha de doses que vão para cada município, a gente acabou de mandar para os secretários municipais, de forma oficial. Foi unanime a pactuação, a participação de todos, e pedi que eles dessem agilidade na divulgação e transparência nas informações”, informou.

Mais doses de vacinas contra a Covid-19 devem chegar ao Acre. O governador Gladson Cameli assinou, nessa segunda-feira (22), o contrato para a compra de 700 mil doses da vacina ‘Sputnik V’, produzida na Rússia. O contrato é no valor de R$ 40 milhões e a compra é feita por meio do consórcio dos governadores do Nordeste e Fundo Soberano Russo.

Imunização na capital

A vacinação contra Covid-19 para idosos com 70 anos ou mais continua em Rio Branco. O grupo dessa faixa etária pode procurar um dos seis pontos de vacinação distribuídos pela capital acreana para se imunizar. Além da aplicação da primeira dose de vacinas em idosos dessa faixa etária, a capital continua com a vacinação para os que completaram o prazo para receber a segunda dose.

Conforme dados do Departamento de Vigilância Epidemiológica do município, desde o início da vacinação desse grupo etário, foram aplicadas cerca de 11,3 mil doses em idosos de 70 anos ou mais.

Confira locais de vacinação em Rio Branco:

Drive thru – Pátio do antigo Detran, na Avenida Nações Unidas/ Em frente ao 7º BEC

Drive thru – Arena Acreana

Unidade de Referência de Atenção Primária Roney Meireles (Urap) – Conjunto Adalberto Sena;

Unidade de Referência da Atenção Primária (Urap) Augusto Hidalgo de Lima – no bairro Palheral;

Unidade de Referência da Atenção Primária (Urap) Eduardo Assmar – no bairro Quinze;

Policlínica Barral y Barral – no Conjunto Tangará.

A Semsa afirmou ainda que o município ainda não recebeu as doses que chegaram ao estado no final de semana. Por isso, ainda não é possível informar qual faixa etária vai ser contemplada com as novas doses.

Vacinação no Acre

De acordo com informações disponíveis no Portal de Transparência, o Acre recebeu 132.520 vacinas contra a Covid-19. Até esta segunda (22), foram aplicadas 50.888 doses, sendo 40.160 referente à primeira dose e 10.728 da segunda dose. Ainda segundo o portal, a capital, Rio Branco, aplicou 22.313 doses e Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade do Acre, 6.829 doses.