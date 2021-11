Apostas da Mega da Virada começam na terça e prêmio pode chegar a R$ 350 milhões

A Mega da Virada recebe apostas a partir desta terça (16) para o prêmio especial estimado em R$ 350 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal. O sorteio da bolada será no último dia do ano.

Os jogos podem ser feitos em lotéricas de todo o país, pelo aplicativo Loterias Caixa ou pela internet. O valor da aposta simples, com 6 números, é R$ 4,50.

Clientes com acesso ao Internet Banking CAIXA podem fazer suas apostas pelo computador pessoal, tablet ou smartphone. Para isso, basta ter conta corrente e ser maior de 18 anos.

Por ser um concurso especial, o prêmio não acumula. Se não houver acerto para as seis dezenas, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa, de cinco dezenas. O valor prometido é maior do que ode 2020.

Segundo a Caixa, caso o vencedor leve o prêmio sozinho, se aplicado o dinheiro na poupança, o rendimento será de R$ 1,5 milhão mensais. O dinheiro é suficiente ainda para comprar 40 mansões de R$ 8,75 milhões, cada.

O apostador pode aumentar as chances de ganhar adquirindo os bolões que são comercializados nas lotéricas. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 5,00. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas.