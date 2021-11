Nunca se falou tanto sobre a higienização de ambientes, afinal, a importância de limpar superfícies se tornou ainda mais evidente nos últimos meses.

Com o estofamento automotivo, isso não é diferente. Higienizar periodicamente os estofados do seu veículo é uma forma de garantir um ambiente limpo e livre de micro-organismos.

Para quem utiliza o veículo para o transporte de passageiros, como taxistas e motoristas de aplicativo, a atenção à limpeza e higienização do estofamento deve ser ainda maior.

Neste artigo, você se informará melhor sobre como fazer a limpeza de estofamento automotivo da maneira correta, sem causar danos ao seu carro.

Boa leitura!

Limpeza de estofamento automotivo: como deve ser feita?

Não é preciso muito tempo nos sites de busca para chegar a centenas de sugestões “milagrosas” para limpar o seu veículo. No entanto, tomar cuidado com fórmulas mágicas é fundamental.

Se optar por limpar o estofado do seu carro em casa, esteja atento ao tipo de produto que utilizará. Alguns deles podem causar danos permanentes aos estofados, além de trazerem problemas maiores, como umidade e mofo.

Outro aspecto importante é a higienização. Higienizar é eliminar micro-organismos, como fungos, ácaros e bactérias. Para isso, é necessário aplicar os produtos químicos adequados, que não estraguem o estofado, nem tragam danos à sua saúde.

A melhor maneira de fazer a limpeza do estofamento automotivo é contratando profissionais que tenham o conhecimento, os produtos e o maquinário adequados para esse procedimento.

Como é feita a limpeza profissional de estofamento automotivo?

A limpeza profissional de estofados automotivos geralmente segue algumas etapas, que dependem, entre outros fatores, do tipo de material dos bancos do seu veículo. Veja:

Estofados automotivos de tecido:

Passo 1: Remoção dos bancos e Identificação das sujidades

Passo 2: Extração de sujeiras (partículas grandes e pequenas) através de máquinas de sucção

Passo 3: Limpeza a semisseco dos bancos

Passo 4: Higienização dos estofados, isto é, aplicação de produtos químicos para eliminação de micro-organismos

Passo 5: Sucção final e recolocação dos estofados

Estofados automotivos de couro:

Passo 1: Remoção dos bancos e Identificação das sujidades

Passo 2: Aplicação de produtos para a abertura dos poros do couro e remoção de sujidades internas

Passo 3: Escovação e extração de sujeiras por sucção

Passo 4: Aplicação do líquido removedor de sujeira e gordura

Passo 5: Secagem manual

Passo 6: Hidratação do couro e recolocação do estofado no veículo

Repare que, seja qual for o tipo de material dos bancos do seu veículo, o uso de água deve ser limitado. É por essa razão que, hoje em dia, utiliza-se as lavagens a semisseco, mais eficientes e que não causam problemas, como odores ou manchas.

De quanto em quanto tempo os bancos do carro devem ser lavados?

Os cuidados mecânicos com o veículo devem ser periódicos. Da mesma forma, a limpeza e higienização também deve acontecer de maneira frequente, especialmente em veículos com grande fluxo de pessoas.

Carros particulares podem ser higienizados de quatro em quatro meses, aproximadamente. Já taxis ou veículos usados em aplicativos precisam ser limpos com uma periodicidade muito maior.

No contexto atual, com a pandemia do novo coronavírus, a atenção à limpeza do veículo também precisa ser mais intensa, outra razão por optar pela higienização feita profissionalmente.

Lembre-se que manter o seu veículo limpo é uma forma de zelar pelo seu bem-estar (e pelo bem-estar dos seus passageiros). Para quem passa muito tempo dirigindo, esse é um aspecto ainda mais importante para o dia a dia.

Como conservar o estofamento automotivo limpo?

Crianças, pets, grande fluxo de passageiros, uso do veículo em zonas rurais: tudo isso pode significar uma maior propensão ao acúmulo de sujidades e à proliferação de micro-organismos.

Os cuidados com o veículo precisam ser tomados por todos os proprietários. Alguns desses cuidados são:

– Evitar o consumo de bebidas e alimentos no interior do veículo;

– Realizar limpezas manuais diariamente, usando, para isso, apenas um pano umedecido;

– Não deixar os estofados expostos à luz solar de maneira excessiva;

– Transportar bagagens e/ou mercadorias somente no porta-malas;

– Programar lavagens profissionais periódicas;

– Não utilizar produtos ácidos, como vinagre e bicarbonato, para limpar o estofamento.

A vida útil do estofamento do seu veículo, bem como o seu bom estado de conservação, depende desses cuidados. Inclua-os na sua rotina e contrate profissionais confiáveis para realizar a limpeza dos estofamentos.