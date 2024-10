Ataque a empresa aeroespacial perto de Ancara, na Turquia: O que sabemos | Notícias sobre conflitos

Um dos principais impulsionadores da indústria de defesa da Turquia tornou-se alvo de uma ataque mortal na tarde de quarta-feira.

O ataque às Indústrias Aeroespaciais Turcas (TUSAS), geridas pelo Estado, matou pelo menos cinco pessoas e feriu 22. Aconteceu um dia depois de uma declaração sem precedentes de um líder nacionalista turco sobre a possibilidade de um processo de paz renovado com os países ilegais do país. Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK).

O grupo – considerado um grupo “terrorista” pela Turquia, pelos Estados Unidos e pela União Europeia – tem lutado uma rebelião de 40 anos contra o Estado turco. O momento do ataque de quarta-feira levou os observadores a acreditar que o PKK pode estar a enviar uma mensagem de que não está pronto para depor as armas.

Aqui está o que você deve saber sobre o incidente e quem pode estar envolvido.

O que aconteceu na Turquia e quando?

Perto das 16h (13h GMT) de quarta-feira, tiros e explosões foram relatados na sede da estatal TUSAS.

Imagens do local transmitidas pela mídia local mostraram inicialmente enormes nuvens de fumaça e um grande incêndio, enquanto os serviços de emergência corriam para o local.

O ministro do Interior da Turquia, Ali Yerlikaya, confirmou o ataque em uma postagem no X. “Um ataque terrorista foi realizado contra as instalações da Indústria Aeroespacial Turca em Ankara Kahramankazan”, escreveu ele.

Imagens de segurança mostram três pessoas em um táxi amarelo chegando a uma das entradas do complexo. Um dos agressores se infiltra no prédio enquanto dispara. Sinem Koseoglu, da Al Jazeera, reportando de Ancara, disse que uma explosão ocorreu próximo a uma cabine de segurança e pode ter ferido o pessoal de segurança.

Testemunhas disseram que os agressores estavam familiarizados com a disposição do edifício e que as explosões podem ter ocorrido em saídas diferentes, quando os funcionários saíam do trabalho. Acrescentaram que as autoridades levaram os funcionários para dentro do edifício para abrigos e ninguém foi autorizado a sair durante algumas horas.

“Muitos dos especialistas sugerem agora que este foi um ataque terrorista estrategicamente planeado”, disse Koseoglu. Alguns relatos da mídia afirmaram que foi um ataque suicida.

Onde isso aconteceu?

O ataque ocorreu na sede da TUSAS em Kahramankazan.

Kahramankazan, uma área ao norte da capital da Turquia, Ancara.

Quem estava por trás disso?

Imagens de câmeras de segurança do incidente, veiculadas na televisão, mostraram um homem à paisana carregando uma mochila e um rifle de assalto, além de uma mulher que também carregava um rifle de assalto. Yerlikaya, o ministro do Interior turco, confirmou que um dos agressores era uma mulher.

Falando aos repórteres na noite de quarta-feira, o ministro da Defesa Nacional turco, Yasar Guler, alegou que o PKK havia realizado o ataque. Nenhum grupo assumiu a responsabilidade até agora.

A Frente do Partido Revolucionário de Libertação Popular da Turquia (DHKP-C), de extrema esquerda, também está no radar, de acordo com Koseoglu.

Um processo de paz entre a Turquia e o PKK fracassou em 2015, e o grupo e os seus afiliados realizaram uma série de ataques nos anos que se seguiram, enquanto as forças militares e de segurança turcas conduziam operações contra o PKK no sudeste da Turquia, bem como no Iraque e na Síria.

O número de ataques nas principais cidades turcas caiu drasticamente desde 2017.

E numa declaração sem precedentes na terça-feira, o líder do Partido do Movimento Nacionalista e aliado do presidente Recep Tayyip Erdogan, Devlet Bahceli, sugeriu que o líder do PKK, Abdullah Ocalan – preso desde 1999 – poderia ser autorizado a falar no parlamento se ele suspendesse a rebelião e dissolve a sua organização – um sinal de uma possível ressurreição do processo de paz.

Mas o ataque de quarta-feira pode ser uma mensagem de que o PKK está relutante em depor as armas e normalizar os laços com o governo, segundo especialistas.

“Esta é mais uma mensagem de que a indústria de defesa turca pode ser visada e prejudicada”, disse Omer Ozkizilcik, membro não residente dos Programas para o Médio Oriente do Atlantic Council. “Os drones turcos são uma grande mudança no esforço antiterrorista turco. Portanto, direcioná-lo tem um enorme significado simbólico.”

O que sabemos sobre as vítimas?

Pelo menos cinco pessoas morreram e pelo menos 22 ficaram feridas.

Os mortos foram identificados como Cengiz Coskun, oficial de controle de qualidade da empresa, o engenheiro mecânico Zahide Guclu, o funcionário da TUSAS Hasan Huseyin Canbaz, o segurança Atakan Sahin Erdogan e o motorista de táxi Murat Arslan.

Guclu estava a caminho da entrada do complexo para receber flores enviadas pelo marido quando ocorreu o ataque.

Arslan foi morto pelos agressores depois que eles entraram em seu veículo em um posto de táxi. Eles então esconderam o corpo no porta-malas do táxi.

A área agora é segura?

Yerlikaya disse que “dois terroristas foram neutralizados” em uma postagem no X na quarta-feira.

Forças especiais foram enviadas para a área enquanto drones vasculhavam as instalações.

Quais são as últimas novidades no terreno?

Nas horas seguintes ao ataque, pessoas fizeram fila do lado de fora do local para obter mais informações sobre parentes que trabalhavam lá dentro. Cerca de 7.500 funcionários estavam no local durante o ataque, segundo Koseoglu.

Todas as unidades de segurança do país estão em alerta e o Ministério Público da Turquia lançou uma investigação judicial sobre o ataque.

O que sabemos sobre TUSAS?

Fundada em 1973, a TUSAS desenvolveu o primeiro caça a jato indígena do país, o Kaan, bem como uma série de drones, satélites e helicópteros para fins civis e militares.

Além disso, os serviços secretos e militares turcos têm conduzido operações transfronteiriças visando membros do PKK em norte da Síria e Iraque com drones produzidos pela TUSAS, de acordo com Koseoglu da Al Jazeera.

A empresa é propriedade conjunta da Fundação das Forças Armadas Turcas e do governo e emprega cerca de 15.000 pessoas.

Uma exposição internacional da indústria de defesa, aviação e espaço também estava acontecendo em Istambul, que contou com a presença esta semana do principal diplomata da Ucrânia e de oficiais militares turcos. Poucas horas antes do ataque, Yerlikaya publicou imagens da sua visita à feira.

Qual tem sido a reação?

Erdogan, que atualmente participa na conferência do BRICS na cidade russa de Kazan, classificou o incidente como um “hediondo ataque terrorista”.

O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, condenou o ataque e disse que conversou com Erodgan enquanto prometia que a aliança militar ficaria ao lado do seu aliado, a Turquia. A delegação da União Europeia na Turquia também condenou o ataque, enquanto o presidente russo, Vladimir Putin, expressou as suas condolências.

E o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby, condenou “fortemente” o ataque, acrescentando que “as nossas orações estão com todas as pessoas afetadas e suas famílias e, claro, também com o povo da Turquia neste momento tão difícil”.