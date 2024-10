Trump: Revisão do caso de conspiração criminal – excelente, mas arrepiante | Televisão e rádio

Rebecca Nicholson



TPerto do final do excelente documentário de suspense Trump: The Criminal Conspiracy Case, fico paralisado por uma troca no tribunal que parece arrancada diretamente do roteiro de um drama jurídico. Ashleigh Merchant, atualmente representando um dos co-réus de Donald Trump no caso de interferência eleitoral na Geórgia, é ex-amigo do promotor distrital do condado de Fulton, Fani T Willis. Enquanto o próprio advogado de Willis argumenta que o promotor não deveria testemunhar sobre seu relacionamento romântico com o promotor especial Nathan Wade, e se isso constituiria impropriedade, Willis entra dramaticamente no tribunal. No depoimento, ela diz friamente a Merchant que está “ansiosa para ter essa conversa com você hoje”, seu tom de aço e duro. Como eu disse, emocionante. É como um episódio de The Good Wife.

Isso é parte do problema, é claro. O futuro da democracia nos Estados Unidos foi reduzido a um espectáculo lascivo e é difícil manter-se concentrado na questão em questão. Pensar que é como um drama de TV, compará-lo ao entretenimento, é aderir à cultura de ser incapaz de levar a sério até mesmo as questões mais importantes. Ainda assim, uma televisão tão precisa como Trump: The Criminal Conspiracy Case é útil. Ele mantém o foco ao longo de seus 90 minutos e é um raro exemplo de programa que não parece longo o suficiente. É um resumo simples, eficaz e arrepiante daquilo exactamente daquilo de que Trump e outros 18 foram acusados ​​na Geórgia: tentativa de anular os resultados das eleições presidenciais de 2020 nos EUA. (Este é apenas um dos quatro processos criminais contra ele.)

Mesmo que você já esteja familiarizado com o caso, é preocupante e deprimentemente revigorante ver tudo exposto com tanta calma e clareza. A primeira hora segue o período desde a noite da eleição em novembro de 2020, quando Trump afirmou pela primeira vez que tinha de fato vencido o crucial estado indeciso da Geórgia, apesar dos resultados, até o dia seguinte aos distúrbios no Capitólio em janeiro de 2021. Ela reúne as peças do caso contra Trump e os seus co-réus, recolhendo provas que sugeriam que havia um caso a ser instaurado.

Usando imagens de tribunais, CCTV, imagens de câmeras policiais, gravações de chamadas para os serviços de emergência e entrevistas impressionantes com várias figuras-chave de ambos os lados, ele consegue estabelecer por que há tanto ruído ofuscante em torno desses eventos, ao mesmo tempo em que o elimina para revelar o esqueleto do que os promotores alegam ter acontecido. Ocasionalmente deixa lacunas, presumivelmente por razões legais, embora isto seja frustrante num documentário tão preocupado com teorias da conspiração.

Os defensores de Trump afirmam que o caso é uma sabotagem com motivação política. O filme examina cada um dos alvos apontados como culpados por Trump e sua equipe: as duas mulheres acusadas de falsificar votos durante uma contagem; a empresa fabricante de urnas eletrônicas, cujos funcionários foram acusados ​​de mexer “nas fichas”; e o ex-vice-presidente Mike Pence, que surge como um improvável defensor da democracia. Da forma como este filme conta, o sistema democrático estava assustadoramente perto do colapso, o que oferece uma história de terror pré-Halloween de arrepiar o sangue para qualquer pessoa ansiosa com a reprise de novembro. É difícil sair dessa situação sem nos perguntar se todo o sistema está se desgastando.

Há muitos detalhes chocantes, mas o que mais chama a atenção é que aqueles que gritam “fraude” no volume mais alto são também aqueles capazes de ser os mais imprudentes com a vida dos trabalhadores comuns. Aqueles que foram apanhados no que parecem ser acusações infundadas de transgressões tiveram as suas vidas viradas do avesso. Eles foram ameaçados, atacados, abusados; perderam amigos, casas e qualquer sensação de segurança e proteção, aparentemente a mando do seu antigo presidente. As pessoas falam da necessidade de guardas armados, entradas secretas, disfarces e de um plano sobre o que farão se um homem que guarda fortes ressentimentos for devolvido ao cargo mais alto dos Estados Unidos. Um entrevistado diz que isso envolverá a fuga do país.

O filme espera até ao fim para salientar que estes são tempos extraordinários na política dos EUA, como se fosse necessário dizer. Este é um relato fascinante não apenas do caso da Geórgia, que continua a desenrolar-se, mas de uma nação num estado de turbulência, e das queixas que estão a alimentar esta contínua temporada de tempestades.

pular a promoção do boletim informativo Receba as melhores críticas, notícias e recursos de TV em sua caixa de entrada todas as segundas-feiras Aviso de privacidade: Os boletins informativos podem conter informações sobre instituições de caridade, anúncios on-line e conteúdo financiado por terceiros. Para mais informações consulte nosso política de Privacidade. Usamos o Google reCaptcha para proteger nosso site e o Google política de Privacidade e Termos de Serviço aplicar. após a promoção do boletim informativo