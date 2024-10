Na Alemanha, o congelamento de um projeto de fábrica de chips no Sarre reforça a dinâmica negativa que pesa sobre a economia

Na sede da fabricante de semicondutores Wolfspeed, durante visita do presidente dos EUA, Joe Biden, a Durham, Carolina do Norte, Estados Unidos, 28 de março de 2023. JIM WATSON / AFP

Onde terminará a raia negra que afeta a política industrial do governo de Olaf Scholz? Um após outro, os maiores projetos de implementação anunciados na Alemanha, supostamente para modernizar o país, são interrompidos, reforçando a ideia de uma potência económica em desordem. Na quarta-feira, 23 de outubro, o presidente da região do Sarre, Anke Rehlinger, confirmou que a Wolfspeed, fabricante americana de semicondutores, havia “postergado” seu projeto de fábrica na região. Esta demissão surge poucas semanas depois de a Intel ter anunciado que também iria adiar o lançamento de um enorme projecto de fábrica de chips em Magdeburg, um investimento de 30 mil milhões de euros, dos quais quase 10 mil milhões seriam financiados pelo Estado alemão. As duas fábricas podem nunca ver a luz do dia.

Estes reveses abalaram a ambição do Chanceler Olaf Scholz de fazer da Alemanha uma nação líder na microelectrónica europeia, mas também em toda a sua política económica. Certamente, os sinais externos negativos têm-se acumulado nos últimos meses. Desde o anúncio da criação da fábrica de Sarre, no início de 2023, o grupo americano entrou em colapso na bolsa. O parceiro industrial com quem iria financiar a instalação do Saar, o subcontratante automóvel alemão ZF, está ele próprio em grandes dificuldades. Acima de tudo, as bases económicas do projecto já não existem: as vendas de carros eléctricos, que deveriam absorver a produção, estão a meio pau na Europa, particularmente na Alemanha. Até mesmo grupos alemães de alto nível (Mercedes, BMW, Audi, Porsche) emitiram alertas sobre os seus resultados.

Para a região de Sarre, que faz fronteira com a França, o adiamento do projeto realizado pela Wolfspeed é um duro golpe. A fábrica foi uma parte importante do plano de modernização de uma região há muito marcada pela indústria pesada e pelo carvão. Também deveria compensar o encerramento da fábrica da Ford em Saarlouis em 2025, que emprega 4.400 pessoas e apoia 1.300 subcontratados. A Wolfspeed iria produzir chips de carboneto de silício, um material inovador conhecido pela sua grande resistência e eficiência energética, muito adequado para o automóvel, e 515 milhões de euros em subsídios foram concedidos ao projecto por Berlim, no âmbito do “plano de chips” europeu ”, destinado a reforçar a autonomia da União Europeia nos semicondutores, peças consideradas estratégicas na digitalização e descarbonização da economia.

Você ainda tem 56,28% deste artigo para ler. O restante é reservado aos assinantes.