Ataque perto de base militar israelense deixa dezenas de feridos – DW – 27/10/2024

Diane Taylor



Um homem de 40 anos morreu no domingo ao tentar cruzar o Canal da Mancha vindo do norte França para o Reino Unido.

De acordo com a prefeitura de Calais, o homem era de ascendência indiana e sofreu uma parada cardíaca depois que o barco em que estava com cerca de 50 outros homens, mulheres e crianças desinflou minutos depois de deixar a costa francesa.

Todos nadaram de volta para a costa, mas ele desmaiou e as tentativas de reanimação dos serviços de emergência na praia não conseguiram reanimá-lo.

O incidente aconteceu por volta das 5h30, horário local (04h30 GMT), na costa da cidade de Tardinghen.

Isso eleva para 57 o número de mortos neste ano de pessoas que cruzaram o Canal da Mancha, o ano mais mortal até agora para travessias do Canal da Mancha. No entanto, isso não parece ter impedido as pessoas de tentarem a viagem.

A partir de sábado o número de pessoas que cruzaram o Canal da Mancha em pequenas embarcações até agora neste ano ultrapassou o total que chegou em todo o ano de 2023, segundo números publicados pelo Ministério do Interior.

Até agora, este ano, 29.642 pessoas fizeram a viagem, em comparação com 29.437 no ano passado. É pouco provável que o total de 45.755 pessoas que chegaram em pequenos barcos em 2022 seja ultrapassado até ao final de Dezembro de 2024. No sábado, 64 pessoas cruzaram o Canal da Mancha num só barco.

De acordo com um comunicado da prefeitura de Calais: “Desde a (última) noite de segunda-feira e o retorno das condições climáticas favoráveis, a pressão tem sido intensa na costa e muitos migrantes estão tentando ir para o mar”. Autoridades francesas disseram que 57 eventos foram registrados desde segunda-feira, incluindo 32 tentativas interceptadas pela polícia.

Acrescentaram que no início do domingo várias tentativas foram impedidas pela polícia e pelos gendarmes, incluindo em Équihen-Plage, Calais e Sangatte.

Eles disseram que o bote envolvido no incidente em que o homem morreu estava em péssimas condições e esvaziou imediatamente após sua partida. As pessoas a bordo se encontraram na água e nadaram de volta à praia. Nem todos tinham coletes salva-vidas.

Uma investigação foi iniciada pelo Ministério Público de Boulogne-sur-Mer.

Enver Solomon, chefe executivo do Conselho de Refugiados, disse: “Esta é mais uma perda de vidas trágica e evitável no Canal da Mancha, com as mortes a tornarem-se agora chocantemente frequentes. Não devemos aceitar a frequência e a escala destas tragédias como inevitáveis, tornando-nos imunes a elas.

“Cada morte é um lembrete de que aqueles que fazem estas viagens perigosas são homens, mulheres e crianças desesperados, que são nossos semelhantes, tendo de fugir do terror, da guerra e da opressão em busca de segurança.”