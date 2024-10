Ataques aéreos israelenses matam pelo menos 72 pessoas em Gaza | Guerra Israel-Gaza

Dezenas de palestinos foram mortos em ataques israelenses no sul de Gaza, disseram autoridades de saúde, enquanto o chefe dos direitos humanos da ONU alertava que o “momento mais sombrio” do ataque de Israel a Gaza estava se desenrolando no norte do território sitiado.

Mulheres e crianças estavam entre as pelo menos 38 pessoas mortas em ataques aéreos israelenses que atingiram várias casas em Khan Younis na sexta-feira, disseram autoridades de saúde.

Tareq Abu Azzoum da Al Jazeera, reportando de Deir el-Balah, no centro de Gaza, disse que as imagens que mostram a cena do ataque em Khan Younis “são perturbadoras, com muitos corpos caídos no chão no Hospital Nasser enquanto pais e parentes se despedem das vítimas que foram transferidos para sepultamento.”

Ahmed Sobh contou como seu primo gritou: “Ajude-me, ajude-me”.

“Corremos e encontramos seus filhos, um menino e uma menina, martirizados. O filho dela estava deitado debaixo da coluna de concreto, demoramos uma hora e meia para tirá-lo”, disse ele à agência de notícias Reuters.

Ahmed al-Farra descreveu a escavação nos escombros para resgatar parentes, incluindo sua mãe, acrescentando que havia perdido 15 membros de sua família durante os ataques aéreos.

“Enquanto tentava desenterrar (minha mãe), olhei para esta parede e vi um tanque apontando para mim. Eu estava pensando: ‘Devo cavar ou devo cuidar do tanque’, o que devo fazer? Eu a desenterrei cheia de medo. Todo mundo estava fazendo o mesmo, cavando com medo”, disse ele.

Os ataques do exército israelense na Faixa de Gaza mataram pelo menos 72 pessoas desde a noite de quinta-feira, disseram autoridades de saúde.

Os últimos ataques incluem ataques a três casas em Beit Lahiya, no norte de Gaza, onde 25 pessoas foram mortas e dezenas de outras ficaram feridas, disseram médicos.

Mais tarde na sexta-feira, um ataque aéreo israelense matou nove pessoas no campo de refugiados de Shati, na cidade de Gaza.

Mais de 42.000 pessoas foram mortas desde que Israel lançou o seu ataque a Gaza em Outubro de 2023, segundo autoridades de saúde palestinianas.

Enquanto Israel continuava o seu bombardeamento em todo o território, o chefe dos direitos humanos da ONU alertou que a sua ofensiva no norte de Gaza poderia incluir “crimes atrocidades”.

As forças israelitas lançaram uma nova ofensiva no norte de Gaza há mais de duas semanas. Cerca de 400 mil pessoas estão presas na área – principalmente em Jabalia, Beit Hanoon e Beit Lahiya.

O Gabinete de Comunicação Social do Governo de Gaza disse que pelo menos 770 palestinianos foram mortos e outros 1.000 ficaram feridos no ataque, que entrou no seu 21º dia na sexta-feira. As forças israelenses também sitiado o Hospital Kamal Adwan, um dia depois de tanques bombardearem as instalações.

Volker Turk, o alto comissário da ONU para os direitos humanos, alertou na sexta-feira que as ações de Israel no norte de Gaza “correm o risco de esvaziar a área de todos os palestinos” e que “estamos enfrentando o que pode constituir crimes atrozes”.

Turk condenou os bombardeamentos “contínuos” no norte de Gaza e disse que “os militares israelitas ordenaram que centenas de milhares de pessoas se deslocassem, sem garantias de regresso. Mas não há maneira segura de sair.”

Num comunicado, ele disse que havia “mais de 150 mil pessoas supostamente mortas, feridas ou desaparecidas em Gaza” desde que a guerra começou há pouco mais de um ano.

“Inimaginavelmente, a situação está piorando a cada dia”, disse ele.

“O meu maior receio é que, dada a intensidade, amplitude, escala e natureza flagrante da operação israelita actualmente em curso no Norte de Gaza, esse número aumente dramaticamente.”

Turk apelou aos líderes mundiais para que agissem, sublinhando que todos os Estados são obrigados, nos termos das Convenções de Genebra, a garantir o respeito pelo direito humanitário internacional.

A sua declaração sublinhou a urgência da situação, alertando que “hoje o momento mais negro do conflito de Gaza está a desenrolar-se no norte da Faixa, onde os militares israelitas estão efectivamente a submeter uma população inteira a bombardeamentos, cerco e risco de fome”.

O chefe dos direitos humanos da ONU advertiu que havia “acesso extremamente limitado a esta parte de Gaza, (e) quase nenhuma ajuda chegou à área nas últimas semanas, permanecendo restrições ilegais”.

“Muitos agora enfrentam a fome.”

O alerta surge no momento em que os Estados Unidos renovam o seu esforço para um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas.

Um funcionário do Hamas confirmou à Reuters na sexta-feira que uma delegação liderada pelo negociador-chefe do grupo, Khalil al-Hayya, chegou ao Cairo na quinta-feira para conversações com autoridades egípcias.

O responsável disse que o Hamas estava determinado a que qualquer acordo devesse pôr fim à ofensiva em Gaza, retirar as forças israelitas do enclave e alcançar um acordo de troca de prisioneiros por reféns.

Negociadores dos EUA e de Israel se reunirão em Doha nos próximos dias para tentar reiniciar as negociações, disseram autoridades na quinta-feira.

O Catar e o Egito atuaram como mediadores entre Israel e o Hamas em meses de negociações que fracassaram em agosto sem acordo.