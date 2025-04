Atual e ex-diretor da Abin depõem à PF sobre supos...

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) anunciou nesta quinta-feira que deve fazer uma visita de “solidariedade” ao deputado Glauber Braga (PSOL-RJ), alvo de um parecer pela cassação de seu mandato aprovado no Conselho de Ética da Câmara, com uma série de indiretas pouco veladas a Arthur Lira (PP-AL), seu maior adversário político.

Vários aliados de Glauber atribuem a Lira uma articulação líderes de bancadas para a formação de um placar favorável à cassação do deputado do PSOL, que já chamou o hoje ex-presidente da Câmara de “bandido” e chegou a prestar depoimento à Polícia Federal (PF) em inquérito que investiga a destinação de 4,2 bilhões de reais em emendas de comissão durante a gestão do alagoano na Casa.

Glauber está em greve de fome desde 9 de abril em protesto contra a decisão do Conselho de Ética, mas o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou um acordo com a deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP) e o líder do PT na Casa, Lindbergh Farias (RJ), para que o deputado volte a se alimentar.

“O mais perverso desse processo inquisitorial único na história é a regência de mãos ocultas, aquelas que atiram pedras e se escondem, método característico de dissimulados e pusilânimes que têm o péssimo hábito de se esconder por covardia”, diz Renan Calheiros no vídeo em que anuncia a visita ao deputado do PSOL.

“A mesma (‘regência de mãos ocultas’) da tentativa de prender diretores e proprietários de institutos de pesquisa, no auxílio à Polícia Rodoviária Federal para impedir acesso às cidades dos eleitores do Lula, na carnificina contra adversários na eleição de 2022 em Alagoas e na tentativa de renunciar o prefeito de Rio Largo”, acrescenta, com referências ao rival político.

Renan conclui a gravação declarando que “a história será sempre severa com os omissos e generosa com os justos” e “a defesa do deputado Glauber é a defesa da essência da própria democracia”.