Bebê sorri para mãe que acabou de adotá-lo: “já era teu, só te reencontrou”; vídeo

Depois de sofrer um grave acidente e ficar um mês em coma, essa mulher acordou e, mesmo sem conseguir falar nada, cantou uma música da Adele inteirinha. Emocionante!

A britânica Georgia Scully teve críticas fraturas depois da batida em agosto de 2022, além de uma hemorragia e lesão cerebral. Os médicos chegaram a alertar a família que, caso ela acordasse, poderia não voltar a andar ou falar.

No entanto, ela desafiou a medicina e fez da música uma ferramenta poderosa. A assistente do hospital pediu à irmã de Georgia que fizesse uma playlist com as músicas favoritas da paciente. Para surpresa de todos, quando a música tocou, a jovem acordou e começou a cantar Someone Like You, de Adele. Que emoção!