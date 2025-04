Berlin Building Boom no horizonte? – DW – 13/04/2025

Presidente Impeachado da Coréia do Sul Yoon Suk Yeol apareceu em um tribunal de Seul na segunda -feira para o início de seu julgamento criminal por declarar lei marcial.

Yoon mergulhou a nação no caos quando declarou a lei marcial em dezembro. Ele foi oficialmente removido do cargo pelo Tribunal Constitucional em 4 de abril e Coréia do Sul vai segurar um Eleição antecipada em 3 de junho Para preencher o vácuo de energia.

Agora, em seu julgamento criminal, ele enfrenta a acusação de insurreição que é punível com a prisão perpétua ou a pena de morte, embora a Coréia do Sul não tenha executado ninguém há décadas.

Yoon’s Declaração da Lei Marcial foi encerrado após seis horas quando os parlamentares votaram para derrubá -lo e impediram que os soldados de operações especiais entrassem no prédio.

Yoon defende a declaração da lei marcial

Os promotores acusaram Yoon de Paralisando instituições estatais incluindo o Parlamento, usando sua autoridade como presidente para declarar a lei marcial para obter ganhos pessoais.

Eles apresentaram evidências, incluindo o plano de Yoon de implantar os militares no parlamento, com ordens para quebrar janelas e cortar o poder para executando a lei marcial.

Yoon, que era o principal promotor da Coréia do Sul antes de sua presidência, se defendeu junto com sua equipe jurídica no julgamento e rejeitou todas as alegações.

“A lei marcial não é um golpe de golpe”, disse Yoon, acrescentando que ele não pretendia paralisar O país, como ele esperava terminar em “meio dia”.

Os defensores do presidente sul -coreano Yoon Suk Yeol, da Coréia do Sul, encenaram comícios para se opor ao seu impeachment em Seul, Coréia do Sul Imagem: Ahn Young-Joon/AP Photo/Picture Alliance

Ele também argumentou que era uma “mensagem pacífica” ao país alertar o povo das intenções da oposição contra o governo.

“Para enquadrar um evento que durou apenas algumas horas não violento e imediatamente aceitou o pedido de dissolução da Assembléia Nacional como insurreição … me parece legalmente infundado”, acrescentou Yoon.

O tribunal ouviu testemunhos de dois altos funcionários militares, incluindo Cho Sung-Hyun, o oficial que já testemunhou no Tribunal Constitucional em fevereiro.

Ele contou ao tribunal sobre instruções dos principais comandantes para “arrastar os legisladores” do parlamento.

Quanto tempo durará o julgamento criminal de Yoon?

Segundo especialistas, espera -se que o julgamento criminal de Yoon seja demorado.

“O primeiro veredicto provavelmente será entregue por volta de agosto, mas o caso envolve cerca de 70.000 páginas de evidências e numerosas testemunhas. Portanto, se considerado necessário pelo tribunal, o julgamento poderá ser estendido”, disse o advogado Min Kyoung-Sic à agência de notícias da AFP.

Se condenado, Yoon enfrenta um sentença potencial de prisão perpétua. A pena de morte, embora legalmente possível na Coréia do Sul, permanece improvável. Não é realizado na Coréia do Sul desde o final dos anos 90.

A Coréia do Sul realizará uma eleição no dia 3 de junho para restaurar a ordem constitucional no país. De acordo com a lei da Coréia do Sul, uma eleição deve ser realizada para substituir um presidente deposto dentro de 60 dias.

As eleições instantâneas são fundamentais para restaurar a estabilidade política da quarta maior economia da Ásia durante uma guerra comercial global em andamento e crise econômica.

