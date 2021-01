Bocalom recebe Gladson na porta da Prefeitura de Rio Branco

O governador Gladson Cameli e o prefeito Tião Bocalom, ambos do Progressistas, se reuniram na tarde desta segunda-feira, 04, na sede do Executivo Municipal. A visita de Gladson é a primeira com Bocalom sentado na cadeira de prefeito da capital.

Às 14 horas, o prefeito recepcionou o governador na entrada da sede da Prefeitura de Rio Branco. O encontro foi compartilhado pelo governador em suas redes sociais.

Na reunião, Cameli colocou o seu governo à disposição de Tião Bocalom e de Marfisa Galvão e ressaltou que a parceria do Executivo Estadual e Municipal tem o único intuito de melhorar a vida da população rio-branquense.

“Quero colocar o governo à disposição. A gente tem que unir as nossas forças para que a gente possa amenizar o sofrimento da população de Rio Branco e também do Acre. Quero te desejar sorte! E eu não tô aqui pra fazer de conta, queremos mostrar serviço”, afirmou.

Entusiasmado, Bocalom agradeceu Gladson pelo apoio e afirmou que essa parceria entre os dois será benéfica à população rio-branquense.

“Estamos muito felizes em poder recebê-lo e também saber que essa parceria vai ser muito útil para todos”, afirmou.