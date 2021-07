Bolsonaro publica decreto que prorroga Auxílio Emergencial por mais três meses

O decreto da prorrogação do pagamento do auxílio emergencial por mais três meses está publicado nesta terça-feira (6) no Diário Oficial da União.

Sem a medida, o benefício acabaria no final deste mês, mas, agora estendido, deve ser pago até o mês de outubro. Os valores das parcelas continuam os mesmos, variando entre R$ 150 e R$ 375.

O presidente da República, Jair Bolsonaro, editou o decreto que prorroga o pagamento do auxílio, instituído pela Medida Provisória nº 1.039, em março de 2021. A MP previa o pagamento em quatro parcelas, com a possibilidade de prorrogação.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.740-de-5-de-julho-de-2021-330268082