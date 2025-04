Bukele de El Salvador exclui os devolvendo Deporte – DW – 15/04/2025

El Salvador O presidente Nayib Bukele disse na segunda -feira que não retornaria um homem deportado por engano dos Estados Unidos quando ele se encontrou com o presidente dos EUA Donald Trump.

Trump recebeu Bukele no Salão Oval, enquanto o par enfrentava perguntas de repórteres no caso de um pai que foi deportado para a mega-prisão de Salvadorenho após o que foi chamado de erro administrativo.

A Suprema Corte dos EUA ordenou o governo Trump Para facilitar o retorno de Kilmar Abrego Garcia, depois que ele foi enviado a uma prisão antiterrorista em El Salvador, como parte de uma repressão do governo Trump aos suspeitos de membros de gangues.

No entanto, Bukele disse que retornar Abrego Garcia não seria possível, dizendo aos repórteres: “É claro que não vou fazê -lo. A pergunta é absurda … Não tenho o poder de devolvê -lo aos Estados Unidos”.

O que Bukele e Trump discutiram?

Trump parecia satisfeito com sua parceria com Bukele, até pedindo que ele construa mais prisões para abrigar pessoas deportadas dos EUA. Os dois já selaram um acordo segundo o qual os EUA podem enviar prisioneiros a El Salvador por uma taxa de US $ 6 milhões (5,3 milhões de euros).

O presidente dos EUA disse que estava pensando em deportar alguns cidadãos dos EUA para El Salvador, citando “criminosos que empurram as pessoas para o metrô, que atingem velhinhas na parte de trás da cabeça com um taco de beisebol”.

Trump e Bukele compartilham um gosto pela liderança do homem forte, com ambos tendo se referido a si mesmos como “ditadores”, mesmo que possam afirmar que isso é uma língua na bochecha.

Bukele foi acusado de violações dos direitos humanos em sua enorme repressão às gangues de drogas

Apesar da proximidade, El Salvador foi incluído na lista de tarifas de 10% de Trump no início do mês. A maioria das exportações do país da América Central vai para os EUA.

Casa Branca conflita com tribunais sobre deportação

Trump encaminhou perguntas sobre o Abrego Garcia ao seu procurador-geral Pam Bondi, alegando que um tribunal de imigração e um tribunal de apelação decidiram que ele era membro da gangue MS-13.

Os advogados de Abrego Garcia negaram a alegação de que ele é um membro de uma gangue, dizendo que os EUA não apresentaram evidências credíveis substanciando sua reivindicação.

As autoridades dos EUA usando alegações erradas para deportar migrantes? Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

“Ele estava ilegalmente em nosso país”, disse Bondi. “Isso depende de El Salvador, se eles querem devolvê -lo, isso não depende de nós”.

Bondi acrescentou que os EUA forneceriam um avião para devolver o Abrego Garcia se El Salvador decidisse enviá -lo de volta.

O secretário de Estado Marco Rubio, que também esteve presente no Salão Oval durante a reunião, acrescentou: “A política externa dos Estados Unidos é conduzida pelo Presidente dos Estados Unidos, não por um tribunal”.

O caso abriu o caminho para um confronto entre o governo Trump e os tribunais dos EUA, provocando medos de uma crise constitucional.

O governo Trump argumentou o tempo todo não tem jurisdição para que Abrego Garcia seja liberado agora que ele está em solo salvadoreado.

Como Garcia foi deportado em primeiro lugar?

O Abrego Garcia estava morando no Estado Oriental de Maryland e recebeu uma permissão de trabalho e protegiu o status legal em 2019 por “medo bem fundamentado” da perseguição de gangues em seu país de origem.

Nesse mesmo ano, a polícia local o acusou de ser afiliado à notória gangue MS-13, algo que ele negou continuamente. Com base nessas reivindicações, a imigração e a alfândega dos EUA listaram o Abrego Garcia como um membro de gangue “certificado”.

Seus advogados dizem que Abrego Garcia nunca foi acusado de um crime.

No entanto, ele foi parado e detido pelos policiais da Imigração e Alfândega dos EUA em 12 de março e deportado em um dos três vôos de alto nível para El Salvador, junto com outros supostos membros de gangues.

A família de Garcia desafiou a legalidade da deportação no Tribunal Distrital dos EUA, que levou à decisão de 4 de abril.

Garcia é casado com um cidadão americano com quem ele está criando um filho, junto com dois filhos do casamento anterior de sua esposa.

O que as autoridades judiciais disseram sobre a deportação de Garcia?

O Abrego Garcia estava entre mais de 200 pessoas enviadas para uma enorme prisão antiterrorista em El Salvador, como parte de uma repressão do governo Trump aos suspeitos de membros de gangues em cooperação com o governo de El Salvador.

Após sua deportação, os tribunais inferiores haviam ordenado ao governo dos EUA em 4 de abril que o devolva aos EUA até segunda -feira, 7 de abril, mas a Suprema Corte colocou essa ordem em espera após um pedido do governo Trump para lançar a decisão do tribunal inferior.

Em 10 de abril, a Suprema Corte confirmou a decisão e disse que a ordem do juiz “exige que o governo” facilite “a libertação de Abrego Garcia de custódia em El Salvador e para garantir que seu caso seja tratado, pois teria sido se ele não tivesse sido enviado indevidamente para El Salvador”.

“Até hoje, o governo não citou nenhuma base em lei para a prisão sem mandado de Abrego Garcia, sua remoção a El Salvador ou seu confinamento em uma prisão de salvador. Nem poderia”, escreveu a justiça liberal Sonia Sotomayor em comunicado.

US ORDERS ORDERS RETORNO DO MAN DEPORTADO INVERIDADE Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

O governo solicitou “uma ordem deste Tribunal permitindo que ele deixasse Abrego Garcia, marido e pai sem antecedentes criminais, em uma prisão de Salvadorenho por nenhum motivo reconhecido pela lei”, continuou o comunicado.

A juíza do tribunal de primeira linha Paula Xinis, que emitiu a ordem inicial em questão, disse na quinta -feira que os EUA devem “tomar todas as medidas disponíveis para facilitar o retorno de Abrego Garcia aos Estados Unidos o mais rápido possível”.

Editado por: Alex Berry