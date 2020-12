Câmaras frias da Peixes passam por inspeção para possível armazenamento de vacinas

As instalações das câmaras frias do empreendimento Peixes da Amazônia já começaram a ser inspecionadas nesta terça-feira, 22, logo após o governo do Acre afirmar a possibilidade de o local ser usado para armazenamento das vacinas contra Covid-19. A ação faz parte do plano de vacinação do estado.

A unidade conta com três compartimentos frigoríficos de grande porte, que, segundo o governo, obedecem as especificações técnicas de conservação da maioria das vacinas em desenvolvimento no mundo. Os equipamentos conseguem manter uma temperatura de até 30 graus negativos.

Com rede elétrica exclusiva e subestação própria, o risco de possíveis apagões é diminuído. Outro aspecto favorável é a localização privilegiada do empreendimento. Situado às margens da BR 364, principal rodovia que corta o Acre, a distribuição será facilitada para os municípios com acesso terrestre.

Desativadas desde novembro de 2018, as câmaras frias passarão por uma revisão de profissionais especialistas. Também está sendo viabilizada a contratação de uma equipe para fazer a manutenção de toda a estrutura das câmaras de resfriamento.