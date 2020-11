Câmera de segurança mostra início da confusão antes do assassinato brutal de João Alberto no RS

No novo vídeo, obtido pelo “Fantástico” neste sábado (21), é possível ver toda a sequência do espancamento:

Sobre as agressões brutais dos seguranças após um deles ter levado um soco, a delegada disse: “Jamais se justificaria qualquer tipo de desentendimento, seja ele qual for, para que levasse a efeito tamanha violência como a que ocorreu durante a ação desses seguranças nesse supermercado.”

“Uma monstruosidade, com certeza. Podiam ter imobilizado ele, podia ter esperado a brigada chegar. Não precisa fazer tudo o que fizeram, porque não se faz com bicho, com animal, com pessoa, com ninguém. Ficou uma coisa na cabeça, que não sai, ainda mais os gritos dele, sabe”, disse nese sábado Tais Alexia Amaral Freitas, filha de João Alberto.