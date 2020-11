Luiz Bacci é afastado do Cidade Alerta, revela doença grave e lamenta saída da emissora: “Agradeço a vocês”

O jornalista lamentou sua saída em sua conta oficial do Instagram nesta quinta-feira, 19, e aproveitou o momento para contar como estava se sentindo por conta da doença. “Pessoal, uma satisfação importante que devo a vocês. Fui diagnosticado com Covid, estou assintomático. Cheguei agora do hospital onde fiz os exames de imagem e de sangue, graças a Deus estão todos normais!”, começou ele.

Após o diagnóstico, Luiz Bacci afirmou que cumprirá o isolamento: “Estou isolado em casa e sendo acompanhado pelo meu amigo, Secretário da Saúde de São Paulo, Dr. Jean Gorinchteyn”. Não demorou para que a notícia se espalhasse, em minutos, o apresentador recebeu mensagens carinhosas e agradeceu. “Agradeço também ao Dr. Eliezer, Dr. Luiz Antonio e toda a equipe do Albert Einstein. E obrigado a vocês pelas mensagens carinhosas”, finalizou ele.

Na última quarta-feira, 18, Luiz Bacci apresentou o “Cidade Alerta” e não demonstrou nenhum sintoma. Até o momento desta publicação, a RecordTV não se pronunciou sobre o assunto e não anunciou quem irá substituir o jornalista. Em seu post, Luis Bacci também não comentou quem estaria em seu lugar.

Este não foi o primeiro caso do COVID-19 na emissora. No dia 12 de novembro, Tino Júnior, apresentador do “Balanço Geral RJ”, anunciou que estava com o novo coronavírus e que também ficaria afastado do trabalho.

FONTE: otvemfoco