Campanha de Bocalom toma conta da cidade

No primeiro grande evento após o primeiro turno, a candidata à vice Marfisa Galvão (PSD) representou Tião Bocalom (Progressistas) na mini carreata e no bandeiraço realizados na Vila Acre e no centro de Rio Branco, na quarta-feira, 18. As atividades que buscam por mudança contaram com o senador Sérgio Petecão, a senadora Mailza Gomes, representantes do PSDB, MDB, PSL e vereadores eleitos.

O movimento mostrou para o eleitor as propostas necessárias para buscar melhora da vida dos rio-branquenses. Durante as mobilizações, os apoiadores manifestaram animação pela boa recuperação da saúde de Bocalom.

“Fico muito feliz ver o envolvimento da população no projeto de desenvolvimento da economia, na geração de emprego e renda. Com Tião Bocalom, a vida vai melhorar”, afirmou Marfisa Galvão.

Jamyl Asfury aproveitou para pedir aos eleitores que, no dia 29, votem 11, o número da renovação. Ele aproveitou para mobilizar toda a militância do PSC com o objetivo de ampliar ainda mais o movimento de rua.

“Conheço Bocalom, ele é um cristão e cuidará bem de Rio Branco. Nossa cidade precisa de um gestor do caráter de Bocalom”, afirmou Jamyl Afury.