Coordenação de Campanha de Bocalom convida militantes como fiscais voluntários

A Coordenação de Campanha do prefeiturável Tião Bocalom tomou uma decisão ousada: convocar a militância setorial dos diversos partidos políticos de base para colaborar como fiscal de urna no dia 29 de novembro, dia da votação. A decisão foi tomada por unanimidade.

Segundo um dos coordenadores de campanha, a intenção é incentivar o eleitor à participar no seu próprio local de votação, fiscalizando a urna onde ele vota, ou no seu próprio bairro. “Vamos intensificar a fiscalização com fiscais voluntários, para resguardar a legalidade e lisura do processo eleitoral”, afirma um dos coordenadores da ideia #Souvoluntário11.

Nas próximas horas, um vídeo especialmente criado convidando voluntários será divulgado nas redes sociais. O chamamento é feito por mulheres, jovens, candidatos eleitos e não eleitos, lideranças partidárias e comunitárias, além da Senadora Mailza Gomes e Marfisa Galvão.

O objetivo é evitar fraudes e irregularidades no dia da eleição, com a ajuda da militância que apoia Bocalom e Marfisa. O próprio eleitor atuará como fiscal. O vereador eleito N. LIMA, também apoiou a ideia do fiscal voluntário, e gravou um vídeo convocando sua militância. Veja o vídeo.

Para ser fiscal voluntário clique no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_de7zbxtHmoAKwG9tH7Q8qbCxn8OZKIm7Cy5tW0-C_x7l3A/viewform