Canal+ arrisca um ajustamento fiscal de 655 milhões de euros

5º: Inglaterra 20-0 (Salt 8, Jacks 10) A maioria das corridas veio de Forde, mas Hope ainda acredita nele. Ele responde com um passe mais apertado e quase engana Jacks com uma bola mais lenta, atraindo-o para um ataque maluco que cai logo no meio do jogo.

“Como seguidor de Warwickshire”, diz Phil Russell, “é ótimo ver Bethell e Mousley na equipe, e espero que Sam Hain também obtenha mais reconhecimento em breve. No geral, a formação lembra os dias de outro jogador versátil do Bears, Dermot Reeve. Muitos jogadores fracos para um jogo de 50 over. Um pouco preocupado com o fato de as rebatidas fracassarem e não irem longe. Isso seria muito de marca.

3º over: Inglaterra 17-0 (Salt 6, Jacks 9) Forde se perde nas almofadas, permitindo que Jacks se sirva de um quatro barato. Isso faz Jacks avançar e quando Forde se afasta, ele se lança em uma feroz cobertura, atingido para cima. O trompetista comemora com um toque de Go West dos Village People – ou, se preferir, dos Pet Shop Boys.

“Bom dia, Tim”, diz Guy Hornsby, “o críquete está acontecendo! Este é o XI da Inglaterra. Parece que um time T20 precisa jogar 50 saldos, embora eu ache que muitos jogadores não jogam mais esse formato. Admito que estou perplexo com Overton como um jogador versátil que não joga boliche (sei que ele está machucado). Era descolado no T20, mas parece um luxo aqui, mesmo através das lentes do Bazball.

2º over: Inglaterra 8-0 (Salt 6, Jacks 1) A outra extremidade também tem o título de cavaleiro: a Sir Andy Roberts End. Jayden Seales abre o boliche e mantém Will Jacks quieto, restringindo-o a um olhar de perna. Salt adiciona um clipe para dois.

As equipes se alinham, acompanhadas por alguns alunos um tanto perplexos. As Índias Ocidentais são em marrom com detalhes em amarelo, a Inglaterra em azul celeste com calças azul marinho. Os hinos soam, um com mais vigor que o outro. Se fosse um concurso de canto, as Índias Ocidentais teriam vencido.

As emissoras, TNT, têm Phil Salt como guarda-postigo da Inglaterra, mas também se tem falado muito sobre Jordan Cox, então vou com um ou dois pontos de interrogação.

As Índias Ocidentais fazem apenas uma mudança, trazendo de volta Shimron Hetmyer. Tal como a Inglaterra, estiveram em acção no outro lado do mundo há poucos dias (no Sri Lanka); ao contrário da Inglaterra, eles jogavam esta forma de jogo.

Preâmbulo

Boa noite a todos. Mais uma semana, outro continente, como The Only Ones quase cantou. Cinco dias depois de desabar no Paquistão, a Inglaterra agora tem a chance de fazê-lo novamente em um formato diferente no Caribe. Eu ia dizer um formato mais curto, mas isso agora é discutível. Eles esperam permanecer um pouco mais do que os 37 saldos que conseguiram no outro dia. Como Brian Johnston costumava observar, é um jogo engraçado.

Faz menos de um ano que as Índias Ocidentais e a Inglaterra se encontraram pela última vez em um ODI no Viv. Deveríamos realmente ter um prêmio para quem se lembrar do que aconteceu. Uma olhada em o placar mostra que a Inglaterra venceu, com Liam Livingstone e Rehan Ahmed assumindo os postigos e Will Jacks, Harry Brook e Jos Buttler eliminando as corridas.

Buttler está lesionado e Brook descansado, mas os outros estão na equipe e Livingstone está prestes a se tornar o sexto capitão da Inglaterra no ano, o que deve pelo menos impedi-lo de reclamar por estar muito abaixo na ordem.

A escalação da Inglaterra pode muito bem ser uma miscelânea. Os seleccionadores parecem ter reagido à ausência dos suspeitos do costume recusando-se a incluir quaisquer batedores especializados. A ordem superior pode ser uma curiosa mistura de guarda-postigos e jogadores versáteis de boliche lento, embora o ataque compense qualquer falta de experiência com Jofra Archer, Reece Topley, Sam Curran e o grande Adil Rashid.

As Índias Ocidentais, por outro lado, podem colocar em campo um time estável, capitaneado por Shai Hope e estrelado pelo explosivo Evin Lewis. O jogo começa às 18h GMT, se o tempo permitir – há alguns trovões no ar. Vejo vocês logo depois das 17h30 com notícias do sorteio e (espero) das equipes.