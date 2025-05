Cãozinho escapa do canil, foge da eutanásia com irmãozinhos e vira pequeno herói

Elas são verdadeiras leoas, passam por cima das dificuldades e olham os problemas como desafios. No Dia das Mães, o Só Notícia Boa destaca as empreendedoras que “moram” nas mulheres, que lutam para cuidar da família e fazer a diferença. São histórias que superam a dor do luto e o peso da idade. Um viva a essas guerreiras!

“Tenho 75 anos. Gosto do que faço, e a idade, para mim, não quer dizer nada. O que envelhece primeiro é a mente. Se a sua mente envelhecer, você pode ter o corpo mais lindo do mundo, mas não consegue caminhar com ele”, afirmou à agência Sebrae-DF .

Aos quase 70 anos, Rita resolveu que faria a diferença. Tudo começou com uma pequena sala de atendimento e recebeu o nome de Clínica Espaço Vida. Hoje, com 12 boxes individualizados, a clínica se firmou como uma referência na região.

Mãe viúva assume loja de motos

Aos 29 anos, Darcley se viu viúva, com uma filha e um negócio para tocar. Não pensou duas vezes: arregaçou a manga, procurou aprender tudo sobre o ramo de motos e, assim, virou referência em São Sebastião, região do DF. Segundo ela, o primeiro obstáculo foi vencer as burocracias geradas com a morte do marido.

“Nós tínhamos dinheiro no banco, mas estava bloqueado. Não tinha acesso ao CNPJ e não sabia o que fazer com a gestão do negócio. Para continuar, eu precisaria começar tudo de novo”, disse. “Muita gente falava que eu não ia dar conta, que era questão de meses até a loja fechar. Eu tinha que viver o luto e, ao mesmo tempo, manter o negócio de pé.”

Com essa garra, Darcley não só foi a luta, como fez cursos e aprimorou gestão para conduzir o negócio. Com a DF Motos, ela conseguiu criar um patrimônio e impor-se no mercado, vencendo, inclusive o preconceito por ser mulher. “Quero que o legado do meu marido permaneça e que essa empresa continue desenvolvendo pessoas e gerando empregos na cidade”, ressaltou à agência Sebrae-DF.

Necessidade de sobrevivência

Para Denise Marques Bandeira, dona da MB Modas, o que começou como necessidade para sobreviver, aos 16 anos, virou fonte de renda para a família e também para vários profissionais. Atualmente, a empresa tem 10 funcionários, em Brasília, e é o motivo do maior orgulho da mulher.

Não à toa, Denise construiu a empresa e também envolveu os filhos. O comércio segue em expansão.

Para ela, o grande segredo é aprender com quem sabe para fazer o melhor possível.

Feliz Dia das Mães a todas as guerreiras!

Darcley, neste Dia das Mães, tem muito o que comemorar, mulheres como ela, venceram a dor do luto e transformaram o que parecia impossível em realidade, é a força das empreendedoras. Foto: Sebrae-DF