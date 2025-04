Casa da catadora Aurinha pega fogo no lixão. Ela perdeu tudo e precisa de ajuda urgente!

Brasília completa 65 anos com um presente de dar água na boca: uma edição especial de aniversário do festival gastronômico Restaurant Week. A festa já começou com pratos chiques de almoço a R$ 65, número simbólico em referência à idade da Capital Federal.

Já o jantar sai por R$ 89. Ambas opções incluem três etapas: entrada, prato principal e sobremesa. O evento reúne 74 restaurantes espalhados por várias regiões do Distrito Federal.

Entre os restaurantes estão o Coco Bambu, Confraria do Camarão, Outback Steakhouse, a Villa Carioca, Restaurante do Farol, e o Casa Brisa, entre outros.

Todos os gostos

Com opções espalhadas por regiões como Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul, Lago Norte, entre outros, o Restaurant Week promete agradar todos os paladares.

No Caminito Parrilla, restaurante especializado em culinária latino-americana da Asa Norte, as opções variam de salada de pastrami, clássico ossobuco ou baby beef ao molho de gorgonzola.

Já no Outback do Park Shopping, os clientes escolhem entre a salada da casa ou sopa de cebola como entrada. O prato principal pode ser a clássica costela ou filé mignon com fettuccine.

Para finalizar, uma sobremesa com base crocante, doce de leite e caramelo, ou sorvete de baunilha com calda de chocolate e morango.

Pratos para homenagear Brasília

Diversos restaurantes resolveram homenagear a cidade, colocando no pratos nomes de pessoas que fizeram história na capital, pontos marcantes de Brasília e até mesmo monumentos.

O Barbacoa, do Park Shopping, adaptou todo o menu. A entrada, um fresco buffet de saladas, virou “Catedral Metropolitana”.

Os pratos principais são “Eixo Monumental” ou “Ponte Juscelino Kubitschek”.

Outras atrações

Além do festival Restaurant Week, a Capital Federal também preparou vários shows gratuitos com famosos no principal cartão-postal da cidade: a Esplanada dos Ministérios.

Entre os grandes nomes estão Léo Santana, Elba Ramalho, Fagner, Geraldo Azevedo, Alceu Valença e Wesley Safadão.

Sábado, 19 de abril

14h – Abertura oficial: Solenidade institucional com celebração gospel

15h – Inauguração da exposição fotográfica Brasília Ontem e Hoje

15h30 – Show: Eli Soares (gospel, artista nacional)

16h40 – DJ Léo S.A (artista local)

17h – Dih Ribeiro (artista local)

18h – Eduardo & Mônica (artista local)

19h – TJ Fernandes (Teatro Nacional)

19h – Willian & Marlon (artista local)

21h – Os Melhores do Mundo (Teatro Nacional)

21h – Show nacional: Wesley Safadão

23h – Show nacional: Léo Santana

2h – Encerramento do dia

Domingo, 20 de abril

14h – Abertura

14h – Teatro infantil e atividades recreativas

15h – Heverton & Heverson (artista local)

16h40 – Enzo & Rafael (artista local)

18h30 – Rock Beats (artista local)

19h50 – Miguel Santos (artista local)

20h20 – Show nacional: Fagner

22h – Show nacional: O Grande Encontro (Alceu Valença,

Elba Ramalho e Geraldo Azevedo)

23h50 – Show de luzes com drones

0h – Show nacional: Mari Fernandez (Contrato do Ministério do Turismo)

2h – Encerramento do dia

Segunda, 21 de abril

14h – Abertura

14h – Teatro infantil e atividades recreativas

14h30 – Exibição de vídeos: A História de Brasília

15h – Doze Por Oito (artista local)

16h50 – Doze Por Oito (segunda apresentação)

18h – Adriana Samartini (artista local)

19h – Show nacional: Menos é Mais

21h – Show nacional: Grupo BenzaDeus

22h – Show de abertura: Bruno César & Rodrigo (Contrato do

Ministério do Turismo)

23h30 – Show nacional: Zé Neto & Cristiano (Contrato do Ministério do Turismo)

0h – Espetáculo pirotécnico e encerramento oficial das celebrações

1h30 – Encerramento do show e do evento.

