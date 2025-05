Casal doa R$ 1 milhão para hospital de Blumenau reformar área de oncologia; motivo especial!

A qualidade de vida passa também pela preservação do corpo e do bem-estar como um todo. Fisioterapeutas garantem: é possível contornar a perda de massa muscular, natural com o passar dos anos nos idosos, a partir de exercícios específicos.

Essa perda muscular é chamada de sarcopenia e pode impactar significativamente porque torna os idosos mais frágeis e sem autonomia.

O risco de isso ocorrer é grande, então para evitar o caminho é adotar uma rotina de exercícios físicos. Essa programação deve reunir levantamento de peso, exercícios de resistência, equilíbrio, treinamento funcional e alongamentos.

Avaliação profissional antes dos exercícios

Os profissionais recomendam que antes de adotar qualquer rotina o idoso se submeta a uma avaliação com o fisioterapeuta. De qualquer maneira, os três exercícios podem ser realizados em casa e são eficazes para o fortalecimento muscular dos idosos.

O primeiro é o exercício de sentar e levantar da cadeira, que ajuda a fortalecer os membros inferiores. O segundo é o uso de um bastão ou cabo de vassoura para dobrar e esticar o cotovelo, fortalecendo os membros superiores.

Por último, os alongamentos regulares que são importantes para manter a flexibilidade e a mobilidade.

Prevenção de lesões e quedas

Ao manter a boa massa muscular, é possível prevenir quedas e lesões, além de melhorar a funcionalidade do corpo e a saúde óssea.

De acordo com especialistas, a massa muscular ajuda no funcionamento do metabolismo e melhora a sensibilidade à insulina, fatores importantes para a saúde geral dos idosos.

Também é importante manter a regularidade dos exercícios. Com orientação adequada e uma rotina bem planejada, os idosos podem desfrutar de uma vida ativa e saudável, preservando sua independência e qualidade de vida, segundo o Correio Braziliense.

Idosos que têm uma rotina regular de exercícios físicos conseguem resguardar a massa muscular, assegurando qualidade de vida. Foto: Freepik







